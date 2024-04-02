Славия и Пирин не си вкараха голове

Първенство на България по футбол, мачове от 27-мия кръг на efbet Лига: Етър (Велико Търново) - Арда (Кърджали) - 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Иван Василев 45, 1:1 Тонислав Йорданов 75, 2:1 Дидис Пита 90+3 Славия (София) - Пирин (Благоевград) - 0:0 в сряда: Крумовград - Хебър (Пазарджик) ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) Лудогорец (Разград) - Левски (София) в четвъртък: ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Враца) Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив) Черно море (Варна) - Локомотив (София) временно класиране: 1. Лудогорец 25 19 3 3 65:14 60 точки 2. ЦСКА-София 26 17 6 3 43:13 57 3. Черно море 26 16 7 3 41:23 55 4. Левски 26 15 6 5 42:16 51 5. Локомотив (Пд) 26 14 5 7 44:30 47 6. ЦСКА 1948 25 10 7 8 27:23 37 7. Арда 27 10 6 11 28:26 36 8. Крумовград 26 10 6 10 30:33 36 9. Ботев (Пд) 26 9 7 10 38:33 34 10. Берое 26 9 5 12 22:35 32 11. Славия 27 8 6 13 24:40 30 12. Хебър 26 7 6 13 26:35 27 13. Пирин 27 6 8 13 21:38 26 14. Локомотив (Сф) 26 7 4 15 20:47 25 15. Ботев (Враца) 26 5 2 19 20:51 17 16. Етър 27 3 4 20 17:51 13