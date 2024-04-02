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Славия и Пирин не си вкараха голове

Асен Даскалов
Славия и Пирин не си вкараха голове
Славия и Пирин не си вкараха голове
снимка: БТА
София,  
02.04.2024 21:27
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 27-мия кръг на efbet Лига:

Етър (Велико Търново) - Арда (Кърджали) - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Иван Василев 45, 1:1 Тонислав Йорданов 75, 2:1 Дидис Пита 90+3

Славия (София) - Пирин (Благоевград)    - 0:0

в сряда: 
Крумовград - Хебър (Пазарджик)
ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив)
Лудогорец (Разград) - Левски (София)

в четвъртък:
ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Враца)
Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив)
Черно море (Варна) - Локомотив (София)

временно класиране:

 1. Лудогорец        25  19  3   3  65:14   60 точки
 2. ЦСКА-София       26  17  6   3  43:13   57
 3. Черно море       26  16  7   3  41:23   55     
 4. Левски           26  15  6   5  42:16   51
 5. Локомотив (Пд)   26  14  5   7  44:30   47
 6. ЦСКА 1948        25  10  7   8  27:23   37
 7. Арда             27  10  6  11  28:26   36
 8. Крумовград       26  10  6  10  30:33   36
 9. Ботев (Пд)       26   9  7  10  38:33   34
10. Берое            26   9  5  12  22:35   32
11. Славия           27   8  6  13  24:40   30
12. Хебър            26   7  6  13  26:35   27
13. Пирин            27   6  8  13  21:38   26
14. Локомотив (Сф)   26   7  4  15  20:47   25
15. Ботев (Враца)    26   5  2  19  20:51   17
16. Етър             27   3  4  20  17:51   13

/ГК/

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