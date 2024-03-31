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Черноморец (Балчик) се отлепи от последното място на Втора лига с победа срещу Спортист (Своге)

Ивайло Георгиев
Черноморец (Балчик) се отлепи от последното място на Втора лига с победа срещу Спортист (Своге)
Черноморец (Балчик) се отлепи от последното място на Втора лига с победа срещу Спортист (Своге)
Снимка: БТА, архив
София,  
31.03.2024 19:13
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 26-ия кръг на Втора лига:

ФК Черноморец 1919 (Бургас) - Струмска слава (Радомир) - 1:1
Спортист (Своге) - Черноморец (Балчик)                              - 1:2
ОФК Спартак (Плевен) - Лудогорец II (Разград)                    - 1:1

в понеделник:
Янтра (Габрово) - Монтана
ЦСКА 1948 II - Литекс (Ловеч)

от събота:
ФК Марек 1915 (Дупница) - Марица (Пловдив) - 1:0
Спартак (Варна) - Дунав (Русе)                            - 3:1
Беласица (Петрич) - Септември                          - 1:2
ОФК Бдин-1923 (Видин) - Добруджа (Добрич)  - 0:1

Класиране:                    

 1. Септември (София)             26   16   6   4   37:19   54 точки
 2. Спартак 1918 (Варна)          26   16   3   7   44:20   51 
 3. Марек 1915 (Дупница)          26   13   9   4   28:19   48
 4. Монтана 1921 (Монтана)        25   13   7   5   31:18   46     
 5. Добруджа 1919 (Добрич)        26   12   7   7   36:23   43     
 6. Янтра 2019 (Габрово)          25   11   7   7   30:25   40     
 7. Спартак (Плевен)              26   12   3  11   26:25   39    
 8. Струмска слава 1927 (Радомир) 26   10   8   8   24:20   38    
 9. Лудогорец 1945 II (Разград)   26   10   7   9   30:25   37    
10. ФК ЦСКА 1948 II (София)       25    8   8   9   24:28   32    
11. Дунав (Русе)                  26    8   8  10   20:28   32    
12. Литекс (Ловеч)                25    8   7  10   20:27   31    
13. Черноморец 1919 (Бургас)      26    7   8  11   23:30   29 
14. Беласица (Петрич)             26    7   7  12   25:27   28    
15. Спортист 2009 (Своге)         26    6   8  12   24:35   26    
16. Марица 1921 (Пловдив)         26    8   1  17   22:37   25  
17. Черноморец (Балчик)           26    5   6  15   20:39   21
18. Бдин 1923 (Видин)             26    4   6  16   10:29   18 

/ИК/

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