Черноморец (Балчик) се отлепи от последното място на Втора лига с победа срещу Спортист (Своге)

Първенство на България по футбол, мачове от 26-ия кръг на Втора лига:

ФК Черноморец 1919 (Бургас) - Струмска слава (Радомир) - 1:1

Спортист (Своге) - Черноморец (Балчик) - 1:2

ОФК Спартак (Плевен) - Лудогорец II (Разград) - 1:1

в понеделник:

Янтра (Габрово) - Монтана

ЦСКА 1948 II - Литекс (Ловеч)

от събота:

ФК Марек 1915 (Дупница) - Марица (Пловдив) - 1:0

Спартак (Варна) - Дунав (Русе) - 3:1

Беласица (Петрич) - Септември - 1:2

ОФК Бдин-1923 (Видин) - Добруджа (Добрич) - 0:1

Класиране:

1. Септември (София) 26 16 6 4 37:19 54 точки 2. Спартак 1918 (Варна) 26 16 3 7 44:20 51 3. Марек 1915 (Дупница) 26 13 9 4 28:19 48 4. Монтана 1921 (Монтана) 25 13 7 5 31:18 46 5. Добруджа 1919 (Добрич) 26 12 7 7 36:23 43 6. Янтра 2019 (Габрово) 25 11 7 7 30:25 40 7. Спартак (Плевен) 26 12 3 11 26:25 39 8. Струмска слава 1927 (Радомир) 26 10 8 8 24:20 38 9. Лудогорец 1945 II (Разград) 26 10 7 9 30:25 37 10. ФК ЦСКА 1948 II (София) 25 8 8 9 24:28 32 11. Дунав (Русе) 26 8 8 10 20:28 32 12. Литекс (Ловеч) 25 8 7 10 20:27 31 13. Черноморец 1919 (Бургас) 26 7 8 11 23:30 29 14. Беласица (Петрич) 26 7 7 12 25:27 28 15. Спортист 2009 (Своге) 26 6 8 12 24:35 26 16. Марица 1921 (Пловдив) 26 8 1 17 22:37 25 17. Черноморец (Балчик) 26 5 6 15 20:39 21 18. Бдин 1923 (Видин) 26 4 6 16 10:29 18