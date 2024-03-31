Ботев (Пловдив) и Черно море завършиха наравно

"Стана нервен мач. Особено първото полувреме имаше доста нерви. Обстановката и залогът на мача предразположиха за това. Не стана много красив футбол. През второто полувреме двубоят се отвори и двата отбора създадохме ситуации. Доволен съм от желанието и себераздаването на играчите. Винаги може да искаме повече игрово, но за мен резултатът е реален", коментира след мача Илиан Илиев.