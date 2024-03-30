ЦСКА-София победи Локомотив (София) в efbet Лига

ЦСКА-София не изигра най-добрия си мач, но сухата мрежа и трите точки са добре дошли, заяви старши треньорът на "червените" Нестор Ел Маестро след успеха с 1:0 срещу Локомотив (София). "Това не беше най-доброто ни представяне за сезона. Второто