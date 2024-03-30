Лудогорец спечели гостуването си на Локомотив в Пловдив

Първенство на България по футбол, среща от 26-ия кръг на Първа лига между отборите на Локомотив (Пловдив) и Лудогорец (Разград): Локомотив (Пловдив) – Лудогорец 1:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Бърнард Текпетей 30, 1:1 Мичи Нтело 36 стадион: „Локомотив“,