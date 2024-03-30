Лудогорец спечели гостуването си на Локомотив в Пловдив

site.btaЛудогорец спечели гостуването си на Локомотив в Пловдив
Първенство на България по футбол, мачове от 26-ия кръг на efbet Лига:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Бърнард Текпетей 30, 1:1 Мичи Нтело 30, 1:2 Диниш Алмейда 90+1
Ботев (Враца) - Хебър (Пазарджик) - 3:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Клери Сербер 16, 2:0 Браян Переа 52 от дузпа, 2:1 Стефан Цонков 69, 3:1 Браян Переа 90+3 от дузпа, 3:2 Красиан Колев 90+6
по-късно днес:
Локомотив 1929 (София) - ЦСКА-София
от петък:
Левски - Славия - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Рикардиньо 38, 2:0 Марин Петков 90+4
Пирин (Благоевград) - Етър (Велико Търново) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Йоаким Карсела 11, Иван Тасев 24, 2:1 Мартин Георгиев 88
Арда (Кърджали) - Крумовград - 1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Чинонсо Офор 5, 1:1 Вячеслав Велев 29
в неделя:
Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна)
ЦСКА 1948 - Берое (Стара Загора)
временно класиране: 1. Лудогорец 25 19 3 3 65:14 60 точки 2. Черно море 25 16 6 3 41:23 54 3. ЦСКА-София 25 16 6 3 42:13 54 4. Левски 26 15 6 5 42:16 51 5. Локомотив (Пд) 26 14 5 7 44:30 47 6. ЦСКА 1948 24 10 7 7 27:22 37 7. Арда 26 10 6 10 27:24 36 8. Крумовград 26 10 6 10 30:33 36 9. Ботев (Пд) 25 9 6 10 38:33 33 10. Славия 26 8 5 13 24:40 29 11. Берое 25 8 5 12 21:35 29 12. Хебър 26 7 6 13 26:35 27 13. Локомотив (Сф) 25 7 4 14 20:46 25 14. Пирин 26 6 7 13 21:38 25 15. Ботев (Враца) 26 5 2 19 20:51 17 16. Етър 26 2 4 20 15:50 10
/ИК/
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