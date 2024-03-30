Ботев (Враца) победи Хебър (Пазарджик) като домакин

За Ботев Враца всяка точка е важна, категоричен бе старши треньорът на отбора Христо Янев след успеха с 3:2 над Хебър. Врачани са едва с пет победи от началото на сезона и заемат предпоследното място в класирането след 26 мача. "Много важна победа,