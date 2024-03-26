Георги Давидов ще ръководи срещата от Втора лига между Янтра и Монтана

Съдийски назначения за мачовете от 26-ия кръг във Втора футболна лига:

30 март 2024 г., събота, 15:30 ч. ФК Марек 1915 - ПФК Марица 1921 ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски СН: Асен Йорданов Николов 30 март 2024 г., събота, 15:30 ч. Спартак 1918 - Дунав Русе ГС:Стефан Атанасов Гурков АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Димо Стоянов Димов СН: Atanas Петров Bozev 30 март 2024 г., събота, 15:30 ч. ОФК Беласица - ПФК Септември Сф ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов СН: Милко Петков Николов 30 март 2024 г., събота, 15:30 ч. ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ПФК Добруджа 1919 ГС: Иво Димитров Исаев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Мартин Викторов Михайлов 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски СН: Стефан Иванов Йорданов 31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч. ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ФК Струмска слава 1927 ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов 4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров СН: Цветан Георгиев Георгиев 31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч. Спортист 2009 - ФК Черноморец Балчик ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Стоян Иванов Стоянов 4-ТИ: Антонио Тодоров Антов СН: Антон Янков Терзиев 31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч. ОФК Спартак Пл - ПФК Лудогорец 1945 II ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2:Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Тихомир Георгиев Боболов 1 април 2024 г., понеделник, 16:30 ч. ОФК Янтра 2019 - ПФК Монтана 1921 ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2:Венцислав Бориславов Банчев 4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов СН: Камен Михайлов Алексиев 1 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч. ЦСКА 1948 II - ФК Литекс Ловеч ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Николай Иванов Михайлов 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Венцислав Иванов Гаврилов СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.