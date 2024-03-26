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Георги Давидов ще ръководи срещата от Втора лига между Янтра и Монтана

Боян Денчев
Георги Давидов ще ръководи срещата от Втора лига между Янтра и Монтана
Георги Давидов ще ръководи срещата от Втора лига между Янтра и Монтана
снимка: БТА
София,  
26.03.2024 18:56
 (БТА) 
Съдийски назначения за мачовете от 26-ия кръг във Втора футболна лига:

30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ФК Марек 1915 - ПФК Марица 1921
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
Спартак 1918 - Дунав Русе
ГС:Стефан Атанасов Гурков  АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                
СН:    Atanas Петров Bozev     
 
30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Беласица - ПФК Септември Сф
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Милко Петков Николов     
 
30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Иво Димитров Исаев  АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Богомил Севдалинов Димитров    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.
Спортист 2009 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2:Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
1 април 2024 г., понеделник, 16:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2:Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:  Владимир Николаев Кирилов                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
1 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ФК Литекс Ловеч
ГС:  Стилян Стоянов Колев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/БД/

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