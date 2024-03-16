Левски надигра Етър и се завърна на четвърто място в класирането на efbet Лигата

Мачове от 25-ия кръг в Първа футболна лига:
Славия - Локомотив Пловдив 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Евандро 42, 1:1 Тони Тасев 70, 1:2 Димитър Илиев 72
Етър - Левски 0:3 (0:0)
голмайстор: 0:1 Джавад Ел Джемили 52, 0:2 Марин Петков 82, 0:3 Джавад Ел Джемили 90+7
по-късно днес:
Лудогорец - Локомотив София
от петък:
Берое - Ботев Враца 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Жорди Говеа 17, 1:1 Браян Переа 60, 2:1 Джани Политино 71, 2:2 Даниел Генов 90+4
Черно море - ЦСКА 1948 2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Исмаил Иса 4, 1:1 Радослав Кирилов 31, 2:1 Исмаил Иса 66
неделя:
Крумовград - Пирин Благоевград
Хебър - Арда Кърджали
ЦСКА-София - Ботев Пловдив
временно класиране:
1. Лудогорец 23 17 3 3 57:13 54 точки
2. Черно море 25 16 6 3 41:23 54
3. ЦСКА-София 24 15 6 3 38:13 51
4. Левски 25 14 6 5 40:16 48
5. Локомотив (Пд) 25 14 5 6 43:28 47
6. ЦСКА 1948 24 10 7 7 27:22 37
7. Арда 24 10 5 9 26:22 35
8. Крумовград 24 10 4 10 27:30 34
9. Ботев (Пд) 24 9 6 9 38:29 33
10. Славия 25 8 5 12 24:38 29
11. Берое 25 8 5 12 21:35 29
12. Локомотив (Сф) 24 7 4 13 20:40 25
13. Хебър 24 6 6 12 23:32 24
14. Пирин 24 5 6 13 17:35 21
15. Ботев (Враца) 25 4 2 19 17:49 14
16. Етър 25 2 4 19 14:48 10
/ХБ/