Левски надигра Етър и се завърна на четвърто място в класирането на efbet Лигата

Един от помощниците на наказания Николай Костов - Божидар Митрев, коментира успеха на тима над Етър във Велико Търново. "Имахме проблеми с отсъстващи футболисти в този мач. Бяхме разузнали добре тима на Етър. Важното е, че проявихме търпение и