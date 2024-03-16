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Уинипег и Лос Анджелис "занулиха" Анахайм и Чикаго в Националната хокейна лига

Георги Крумов
Уинипег и Лос Анджелис "занулиха" Анахайм и Чикаго в Националната хокейна лига
Уинипег и Лос Анджелис "занулиха" Анахайм и Чикаго в Националната хокейна лига
Анже Копитар бележи за Лос Анджелис във вратата на Чикаго / снимка: АП/Charles Rex Arbogast
Уинипег,  
16.03.2024 08:16
 (БТА) 
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Уинипег - Анахайм       6:0
Чикаго - Лос Анджелис   0:5

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция  
Атлантическа дивизия: Флорида 94, Бостън 93, Торонто 84
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 90, Каролина 86, Филаделфия 76

Западна конференция  
Централна дивизия: Уинипег 89, Колорадо 89, Далас 89
Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 92, Едмънтън 83, Лос Анджелис 79.

/ГК/

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