Уинипег и Лос Анджелис "занулиха" Анахайм и Чикаго в Националната хокейна лига

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон: Уинипег - Анахайм 6:0 Чикаго - Лос Анджелис 0:5 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Флорида 94, Бостън 93, Торонто 84 Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 90, Каролина 86, Филаделфия 76 Западна конференция Централна дивизия: Уинипег 89, Колорадо 89, Далас 89 Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 92, Едмънтън 83, Лос Анджелис 79.