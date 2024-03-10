Лудогорец победи Ботев в Пловдив в двубой от Първа лига

Първенство на България по футбол, среща от 24-ия кръг на Първа лига между отборите на Ботев (Пловдив) и Лудогорец (Разград): Ботев (Пловдив) – Лудогорец 0:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Квадво Дуа 13, 0:2 Якуб Пьотровски 27 стадион: „Христо Ботев“,