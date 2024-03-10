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Лудогорец победи Ботев в Пловдив в двубой от Първа лига

Ивайло Георгиев
Лудогорец победи Ботев в Пловдив в двубой от Първа лига
Лудогорец победи Ботев в Пловдив в двубой от Първа лига
Снимка: БТА
Пловдив,  
10.03.2024 19:46
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 24-ия кръг:

Ботев Пловдив - Лудогорец - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Квадво Дуа 13, 0:2 Якуб Пьотровски 27

Левски - Крумовград - 0:0
червен картон: Патрик-Габриел Галчев 40 (Левски)

Ботев Враца - Арда Кърджали - 1:2 (0:0)
голмайстори: 1:0 Бубакар Траоре 63, 1:1 Борислав Цонев 76, 1:2 Тонислав Йорданов 90+3-дузпа
червен картон: Меси Биатумусока (Ботев)

понеделник: 
Пирин - Хебър

от събота:
Берое - Черно море - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Себастиян Вия 12-дузпа, 2:0 Карлос Сегундо 38

ЦСКА 1949 - ЦСКА-София - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Евгений Сердюк 11, 1:1 Данило Асприля 66, 1:2 Олаус Яир Скаршем 90+4
червен картон: Неделко Пишчевич 45 (ЦСКА 1948)

Локомотив София - Славия        1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Антони Иванов 24, 1:2 Владимир Николов 47, 63

от петък:
Локомотив Пловдив - Етър       3:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Димитър Илиев 60, 2:0 Мичи Нтело 79, 3:0 Ангел Лясков 90+4

временно класиране:

 1. Лудогорец        23  17  3   3  57:13   54 точки
 2. Черно море       24  15  6   3  39:22   51     
 3. ЦСКА-София       24  15  6   3  37:13   51
 4. Левски           24  13  6   5  37:16   45
 5. Локомотив (Пд)   24  13  5   6  41:27   44
 6. ЦСКА 1948        23  10  7   6  26:20   37
 7. Арда             24  10  5   9  25:23   35
 8. Крумовград       24  10  4  10  27:30   34
 9. Ботев (Пд)       24   9  6   9  38:29   33
10. Славия           24   8  5  11  23:36   29
11. Берое            24   8  4  12  19:33   28
12. Локомотив (Сф)   24   7  4  13  20:40   25
13. Хебър            23   6  4  12  22:31   23
14. Пирин            23   5  5  13  16:34   20
15. Ботев (Враца)    24   4  1  19  15:37   13

/ИК/

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