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Монтана се изкачи на четвърто място във Втора лига с победа над дубъла на ЦСКА 1948

Ивайло Георгиев
Монтана се изкачи на четвърто място във Втора лига с победа над дубъла на ЦСКА 1948
Монтана се изкачи на четвърто място във Втора лига с победа над дубъла на ЦСКА 1948
Снимка: БТА, архив
София,  
10.03.2024 18:17
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 24-тия кръг на Втора лига:

ЦСКА 1948 II - Монтана - 0:2

от събота:
ОФК Бдин (Видин) – Дунав (Русе) - 0:0
Беласица (Петрич) – Марица (Пловдив) - 2:0 
Черноморец 1919 (Бургас) – Септември (София) - 1:1
Лудогорец II (Разград) - Литекс (Ловеч) - 3:0
Спартак (Плевен) - Черноморец (Балчик) - 2:1
Спортист (Своге) - Струмска слава (Радомир) - 1:0
Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа 1919 (Добрич) - 0:2

от петък:
Марек 1915 (Дупница) - Спартак 1918 (Варна) – 2:1 

   временно класиране:

 1 ПФК Септември Сф           24    14 6 4     34:18    48 точки
 2 Спартак 1918               24    14 3 7     39:19    45
 3 ФК Марек 1915              24    12 8 4     27:19    44
 4 ПФК Монтана 1921           24    12 7 5     29:18    43
 5 ОФК Янтра 2019             24    11 8 5     30:22    41
 6 ОФК Спартак Пл             24    12 1 11    25:24    37
 7 ФК Струмска слава 1927     24     9 8 7     22:18    35
 8 ПФК Добруджа 1919          24     9 8 7     32:23    35
 9 ПФК Лудогорец 1945 II      24    10 5 9     29:24    35
10 Дунав Русе                 24     8 7 9     18:24    31
11 ФК Литекс Ловеч            24     8 6 10    20:27    30
12 ЦСКА 1948 II               24     7 8 9     21:27    29
13 ФК Черноморец 1919 Бс      24     7 7 10    22:28    28
14 ОФК Беласица               24     7 6 11    23:24    27
15 ПФК Марица 1921            24     8 1 15    22:34    25
16 Спортист 2009              24     5 9 10    22:31    24
17 ФК Черноморец Балчик       24     4 6 14    17:35    18
18 ОФК Бдин 1923              24     4 6 14    10:27    18

/ИК/

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