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Берое победи Черно море като домакин

Ивайло Георгиев
Берое победи Черно море като домакин
Берое победи Черно море като домакин
Снимка: БТА, архив
Стара Загора,  
09.03.2024 19:33
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 24-ия кръг:

Берое - Черно море - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Себастиян Вия 12-дузпа, 2:0 Карлос Сегундо 38

ЦСКА 1949 - ЦСКА-София - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Евгений Сердюк 11, 1:1 Данило Асприля 66, 1:2 Олаус Яир Скаршем 90+4
червен картон: Неделко Пишчевич 45 (ЦСКА 1948)

Локомотив София - Славия        1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Антони Иванов 24, 1:2 Владимир Николов 47, 63

от петък:
Локомотив Пловдив - Етър       3:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Димитър Илиев 60, 2:0 Мичи Нтело 79, 3:0 Ангел Лясков 90+4

неделя: 
Ботев Враца - Арда Кърджали
Левски - Крумовград
Ботев Пловдив - Лудогорец

понеделник: 
Пирин - Хебър

временно класиране:
 1. Лудогорец        22  16  3   3  55:13   51 точки
 2. Черно море       24  15  6   3  39:22   51     
 3. ЦСКА-София       24  15  6   3  37:13   51
 4. Левски           23  13  5   5  37:16   44
 5. Локомотив (Пд)   24  13  5   6  41:27   44
 6. ЦСКА 1948        23  10  7   6  26:20   37
 7. Крумовград       23  10  3  10  27:30   33
 8. Ботев (Пд)       23   9  6   8  38:27   33
 9. Арда             23   9  5   9  24:21   32
10. Славия           24   8  5  11  23:36   29
11. Берое            24   8  4  12  19:33   28
12. Локомотив (Сф)   24   7  4  13  20:40   25
13. Хебър            23   6  4  12  22:31   23
14. Пирин            23   5  5  13  16:34   20
15. Ботев (Враца)    23   4  1  18  14:35   13

/ИК/

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09.03.2024 19:38

Черно море отстъпи на Берое като гост и остана равен с Лудогорец и ЦСКА-София

Първенство на България по футбол за мъже, мач от 24-ия кръг на efbet Лига: Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) - 2:0 (2:0)голмайстори: 1:0 Себастиян Вия 12-дузпа, 2:0 Карлос Сегундо 38стадион: "Берое", Стара Загораглавен съдия: Михаел

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