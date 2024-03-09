Берое победи Черно море като домакин

Първенство на България по футбол за мъже, мач от 24-ия кръг на efbet Лига: Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) - 2:0 (2:0)голмайстори: 1:0 Себастиян Вия 12-дузпа, 2:0 Карлос Сегундо 38стадион: "Берое", Стара Загораглавен съдия: Михаел