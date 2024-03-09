Лидерът във втора дивизия Септември стигна до равенство срещу Черноморец в Бургас



Първенство на България по футбол, срещи от 24-тия кръг на Втора лига:

Марек 1915 (Дупница) - Спартак 1918 (Варна) – 2:1

събота:

ОФК Бдин (Видин) – Дунав (Русе) - 0:0

Беласица (Петрич) – Марица (Пловдив) - 2:0

Черноморец 1919 (Бургас) – Септември (София) - 1:1

Лудогорец II (Разград) - Литекс (Ловеч) - 3:0

Спартак (Плевен) - Черноморец (Балчик) - 2:1

Спортист (Своге) - Струмска слава (Радомир) - 1:0

Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа 1919 (Добрич) - 0:2

неделя:

ЦСКА 1948 II - Монтана

временно класиране:

1 ПФК Септември Сф 24 14 6 4 34:18 48 точки 2 Спартак 1918 24 14 3 7 39:19 45 3 ФК Марек 1915 24 12 8 4 27:19 44 4 ОФК Янтра 2019 24 11 8 5 30:22 41 5 ПФК Монтана 1921 23 11 7 5 27:18 40 6 ОФК Спартак Пл 24 12 1 11 25:24 37 7 ФК Струмска слава 1927 24 9 8 7 22:18 35 8 ПФК Добруджа 1919 24 9 8 7 32:23 35 9 ПФК Лудогорец 1945 II 24 10 5 9 29:24 35 10 Дунав Русе 24 8 7 9 18:24 31 11 ФК Литекс Ловеч 24 8 6 10 20:27 30 12 ЦСКА 1948 II 23 7 8 8 21:25 29 13 ФК Черноморец 1919 Бс 24 7 7 10 22:28 28 14 ОФК Беласица 24 7 6 11 23:24 27 15 ПФК Марица 1921 24 8 1 15 22:34 25 16 Спортист 2009 24 5 9 10 22:31 24 17 ФК Черноморец Балчик 24 4 6 14 17:35 18 18 ОФК Бдин 1923 24 4 6 14 10:27 18