Славия направи обрат срещу Локомотив София с голове на Владимир Николов

Първенство на България по футбол, мач от 24-ия кръг:

Локомотив София - Славия 1:2 (1:0)

голмайстори: 1:0 Антони Иванов 24, 1:2 Владимир Николов 47, 63

жълти картони: Симеон Мечев, Бруно Франко, Ивайло Найденов (Локомотив), Виктор Генев, Чунг Нгуен До, Денислав Александров, Велко Йеленкович (Славия)

главен съдия: Кристиян Колев

стадион "Локомотив"

състави

Локомотив: Александър Любенов, Гонсало Кардосо, Бруно Франко, Диме Димов, Красимир Станоев, Валентин Николов, Димитър Митков (80-Кевин Маи), Антони Иванов, Селсо Рапосо (80-Ивайло Найденов), Симеон Мечев (67-Калоян Кръстев), Стив Траоре

Славия: Светослав Вуцов, Ертан Томбак, Велко Йеленкович, Виктор Генев, Венцислав Керчев, Емил Мартинов, Иван Минчев (90-Мартин Сораков), Денислав Александров (90-Исак Соле), Галин Иванов, (33-Чунг Нгуен До), Тони Тасев (76-Емил Стоев), Владимир Николов (90-Николай Христов)

Славия победи с 2:1 като гост Локомотив София в двубой от 24-ия кръг в Първа лига. "Белите" изоставаха с 0:1 на почивката, но достигнаха до обрат след две попадения на Владимир Николов.

Удари на Галин Иванов и на Тони Тасев фаул не намериха вратата, пазена от Александър Любенов.

Домакините изненадващо поведоха в резултата с първия си удар към вратата, пазена от Светослав Вуцов. В 24-ата минута Селсо Рапосо преодоля Тони Тасев и пусна за Антони Иванов, който от наказателното поле с плътен удар откри головата сметка в двубоя.

Последваха опити за изравняване на "белите". След точно половин час игра опасен шут на Владимир Николов беше отбит от Любенов.

В 37-ата минута Иван Минчев центрира за Тасев, чийто удар с глава беше отбит от вратаря на "червено-черните".

Две минути след почивката "белите" възстановиха равенството. Тони Тасев центрира от ъглов удар и Владимир Николов с глава се разписа във вратата на Локомотив.

Превъзходството на гостите продължи и в 51-ата минута голмайсторът Николов пропусна да направи пълен обрат от съвсем близка дистанция.

В 63-ата минута Тасев напредна отляво и центрира в наказателното поле. Топката достигна до Ертан Томбак, но Любенов отби шута му. Кълбото попадна на крака на Владимир Николов, който реализира втория си гол в двубоя.

Девет минути по-късно минути Славия можеше да стигне и до трети гол в мача. Емил Мартинов би с глава след изпълнение на статично положение, но кълбото премина на сантиметри от вратата на Локомотив.

Домакините не успяха да наложат натиск в последните минути и "белите" спокойно достигнаха до успеха след две поредни равенства. Локомотив София няма успех пред собствена публика в осем последователни срещи.