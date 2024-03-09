Славия постигна успех като гост срещу Локомотив София

Първенство на България по футбол, мачове от 24-ия кръг: Локомотив София - Славия 1:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Антони Иванов 24, 1:2 Владимир Николов 47, 63 по-късно днес: ЦСКА 1948 - ЦСКА-София Берое - Черно море от петък: Локомотив Пловдив - Етър 3:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Димитър Илиев 60, 2:0 Мичи Нтело 79, 3:0 Ангел Лясков 90+4 неделя: Ботев Враца - Арда Кърджали Левски - Крумовград Ботев Пловдив - Лудогорец понеделник: Пирин - Хебър временно класиране: 1. Лудогорец 22 16 3 3 55:13 51 точки 2. Черно море 23 15 6 2 39:20 51 3. ЦСКА-София 23 14 6 3 36:12 48 4. Левски 23 13 5 5 37:16 44 5. Локомотив (Пд) 24 13 5 6 41:27 44 6. ЦСКА 1948 22 10 7 5 25:18 37 7. Крумовград 23 10 3 10 27:30 33 8. Ботев (Пд) 23 9 6 8 38:27 33 9. Арда 23 9 5 9 24:21 32 10. Славия 24 8 5 11 23:36 29 11. Локомотив (Сф) 24 7 4 13 20:40 25 12. Берое 23 7 4 12 17:33 25 13. Хебър 23 6 4 12 22:31 23 14. Пирин 23 5 5 13 16:34 20 15. Ботев (Враца) 23 4 1 18 14:35 13 16. Етър 24 2 4 18 14:45 10