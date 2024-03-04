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Дубълът на Лудогорец с победа в Балчик

Георги Крумов
Дубълът на Лудогорец с победа в Балчик
Дубълът на Лудогорец с победа в Балчик
снимка: БТА
Балчик,  
04.03.2024 17:42
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 23-тия кръг на Втора лига:

Септември (София) - Янтра 2019 (Габрово)        1:2 (1:1)
Черноморец (Балчик) - Лудогорец II (Разград)    0:2 (0:1)
Струмска слава (Радомир) - ЦСКА 1948 II (София) 0:0

от събота:
Литекс (Ловеч) - Марек 1915 (Дупница)	        2:1 (0:1)
Добруджа 1919 (Добрич) - Спортист (Своге)       2:1 (2:0)
Дунав (Русе) - Черноморец 1919 (Бургас)         2:0 (1:0)
Марица (Пловдив) - ОФК Бдин (Видин)             3:2 (2:0)
Спартак 1918 (Варна) - Беласица (Петрич)        1:0 (1:0) 
Монтана - Спартак (Плевен)		        1:0 (1:0)

   временно класиране:
 1. Септември (София)             23  14 5  4  33:17  47 точки
 2. Спартак 1918 (Варна)          23  14 3  6  38:17  45  
 3. Марек 1915 (Дупница)          23  11 8  4  25:18  41 
 4. Монтана 1921 (Монтана)        23  11 7  5  27:18  40 
 5. Янтра 2019 (Габрово)          23  11 7  5  30:23  40 
 6. Спартак (Плевен)              23  11 1 11  23:23  34
 7. Добруджа 1919 (Добрич)        23   9 7  7  32:23  34 
 8. Струмска слава 1927 (Радомир) 23   9 7  7  22:18  34 
 9. Лудогорец 1945 II (Разград)   23   9 5  9  26:24  32 
10. Литекс (Ловеч)                23   8 6  9  20:24  30
11. Дунав (Русе)                  23   8 6  9  18:24  30 
12. ФК ЦСКА 1948 II (София)       23   7 8  8  21:25  29
13. Черноморец 1919 (Бургас)      23   7 6 10  21:27  27 
14. Марица 1921 (Пловдив)         23   8 1 14  22:32  25
15. Беласица (Петрич)             23   6 6 11  21:24  24
16. Спортист 2009 (Своге)         23   5 8 10  22:31  23 
17. Черноморец (Балчик)           23   4 6 13  16:33  18
18. Бдин 1923 (Видин)             23   4 5 14  10:27  17

/ГК/

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