Нулево равенство в мача между Арда Кърджали и Пирин Благоевград

Първенство на България по футбол, мачове от 23-тия кръг в Първа футболна лига: Арда Кърджали - Пирин Благоевград - 0:0 по-късно днес: Хебър - Левски от неделя: ЦСКА-София - Берое - 2:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Станислав Шопов 3, 2:0 Матиас Фаетон 33, 3:0 Станислав Шопов 48 червен картон: Франко Рамос (Берое) 17 Лудогорец - ЦСКА 1948 - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Аслак Фон Витри 42, 2:0 Якуб Пьотровски 53 от събота: Крумовград - Локомотив Пловдив - 3:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Серкан Юсеин 54, 2:0 Джунейт Али 76, 3:0 Александър Колев 80, 3:1 Мичи Нтело Мбала 90+2 червен картон: Владимир Медвед (Локомотив Пловдив) 85 Етър - Локомотив София - 1:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Горка Ларучея 53-автогол, 1:1 Иван Василев 81, 1:2 Ивайло Найденов 89 Славия - Ботев Пловдив - 2:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Тони Тасев 10-дузпа, 1:1 Янис Карабельов 48, 2:1 Тони Тасев 51, 2:2 Георги Николов 87 червен картон: Ерол Дост (Славия) 90 от петък: Черно море - Ботев Враца - 2:1 (2:0) голмайстори: 1:0 Атанас Илиев 41-дузпа, 2:0 Меси Биатумусока 71, 2:1 Мирослав Маринов 80 временно класиране: 1. Лудогорец 22 16 3 3 55:13 51 точки 2. Черно море 23 15 6 2 39:20 51 3. ЦСКА-София 23 14 6 3 36:12 48 4. Левски 22 12 5 5 36:16 41 5. Локомотив (Пд) 23 12 5 6 38:27 41 6. ЦСКА 1948 22 10 7 5 25:18 37 7. Крумовград 23 10 3 10 27:30 33 8. Ботев (Пд) 23 9 6 8 38:27 33 9. Арда 23 9 5 9 24:21 32 10. Славия 23 7 5 11 21:35 26 11. Локомотив (Сф) 23 7 4 12 19:38 25 12. Берое 23 7 4 12 17:33 25 13. Хебър 22 6 4 11 22:30 23 14. Пирин 23 5 5 13 16:34 20 15. Ботев (Враца) 23 4 1 18 14:35 13 16. Етър 23 2 4 17 14:42 10