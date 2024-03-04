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Нулево равенство в мача между Арда Кърджали и Пирин Благоевград

Георги Крумов
Нулево равенство в мача между Арда Кърджали и Пирин Благоевград
Нулево равенство в мача между Арда Кърджали и Пирин Благоевград
Арда и Пирин не успяха да си отбележат гол / снимка: БТА
Кърджали,  
04.03.2024 16:57
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 23-тия кръг в Първа футболна лига:

Арда Кърджали - Пирин Благоевград - 0:0

по-късно днес:
Хебър - Левски

от неделя:
ЦСКА-София - Берое                - 2:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Станислав Шопов 3, 2:0 Матиас Фаетон 33, 3:0 Станислав Шопов 48
червен картон: Франко Рамос (Берое) 17

Лудогорец - ЦСКА 1948            - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Аслак Фон Витри 42, 2:0 Якуб Пьотровски 53

от събота:
Крумовград - Локомотив Пловдив    - 3:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Серкан Юсеин 54, 2:0 Джунейт Али 76, 3:0 Александър Колев 80, 
3:1 Мичи Нтело Мбала 90+2
червен картон: Владимир Медвед (Локомотив Пловдив) 85

Етър - Локомотив София            - 1:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Горка Ларучея 53-автогол, 1:1 Иван Василев 81, 1:2 Ивайло Найденов 89

Славия - Ботев Пловдив           - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Тони Тасев 10-дузпа, 1:1 Янис Карабельов 48, 2:1 Тони Тасев 51, 2:2 Георги Николов 87
червен картон: Ерол Дост (Славия) 90

от петък:
Черно море - Ботев Враца  - 2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Атанас Илиев 41-дузпа, 2:0 Меси Биатумусока 71, 2:1 Мирослав Маринов 80

временно класиране:
 1. Лудогорец        22  16  3   3  55:13   51 точки
 2. Черно море       23  15  6   2  39:20   51     
 3. ЦСКА-София       23  14  6   3  36:12   48
 4. Левски           22  12  5   5  36:16   41
 5. Локомотив (Пд)   23  12  5   6  38:27   41
 6. ЦСКА 1948        22  10  7   5  25:18   37
 7. Крумовград       23  10  3  10  27:30   33
 8. Ботев (Пд)       23   9  6   8  38:27   33
 9. Арда             23   9  5   9  24:21   32
10. Славия           23   7  5  11  21:35   26
11. Локомотив (Сф)   23   7  4  12  19:38   25
12. Берое            23   7  4  12  17:33   25
13. Хебър            22   6  4  11  22:30   23
14. Пирин            23   5  5  13  16:34   20
15. Ботев (Враца)    23   4  1  18  14:35   13
16. Етър             23   2  4  17  14:42   10

/ГК/

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