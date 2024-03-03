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Черно море направи обрат срещу Пирин в последния мач от 19-ия кръг от първенство по волейбол

Асен Даскалов
Черно море направи обрат срещу Пирин в последния мач от 19-ия кръг от първенство по волейбол
Черно море направи обрат срещу Пирин в последния мач от 19-ия кръг от първенство по волейбол
снимка: БТА
София,  
03.03.2024 20:21
 (БТА)

Черно море се наложи трудно с 3:2 (22:25, 23:25, 25:16, 25:20, 15:10) над гостуващия Пирин Разлог в последен мач от 19-ия кръг в първенството на България по волейбол при мъжете.

Гостите поведоха с два гейма, но допуснаха обрат срещу варненци, които поведоха с 8:5 в тайбрека, за да приключат срещата при 15:10 след повече от два часа. 

Черно море са намира на осмо място в класирането, докато Пирин заема седмата позиция в шампионата, в който лидер е Дея спорт.

Първенство на България по волейбол за мъже, срещи от 19-ия кръг:

Черно море - Пирин Разлог           3:2 (22:25, 23:25, 25:16, 25:20, 15:10)

от събота:
ЦСКА - Берое 2016                   1:3 (25:21, 26:28, 21:25, 23:25)

от петък:
Марек Юнион-Ивкони - Добруджа 07    2:3 (17:25, 18:25, 25:11, 25:22, 16:18) 
Хебър - Дея спорт                   0:3 (17:25, 22:25, 18:25)
Монтана - Нефтохимик 2010           2:3 (22:25, 25:18, 21:25, 25:19, 12:15) 
Левски София - Раковски-1964        3:0 (25:22, 25:9, 25:18)     

временно класиране:
 1. Дея спорт Бургас	19	18	1	54:12   52 точки
 2. Левски София        19	15	4	48:21	44
 3. Нефтохимик 2010     19	14	5	46:22	42
 4. ЦСКА	        19	12	7	42:27	35
 5. Монтана	        19	11	8	37:31	33
 6. Берое 2016	        19	10	9	38:38	29
 7. Пирин	        19	8	11	34:33	27
 8. Черно море	        19	8	11	33:40	24
 9. Марек Юнион-Ивкони	19	6	12	23:40	17
10. Хебър	        19	5	14	20:42	17
11. Добруджа 07	        19	5	13	21:42	16
12. Раковски-1964       19	1	18	6:54	 3

/АВ/

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