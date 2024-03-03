Черно море направи обрат срещу Пирин в последния мач от 19-ия кръг от първенство по волейбол

Черно море се наложи трудно с 3:2 (22:25, 23:25, 25:16, 25:20, 15:10) над гостуващия Пирин Разлог в последен мач от 19-ия кръг в първенството на България по волейбол при мъжете.

Гостите поведоха с два гейма, но допуснаха обрат срещу варненци, които поведоха с 8:5 в тайбрека, за да приключат срещата при 15:10 след повече от два часа.

Черно море са намира на осмо място в класирането, докато Пирин заема седмата позиция в шампионата, в който лидер е Дея спорт.

Първенство на България по волейбол за мъже, срещи от 19-ия кръг: Черно море - Пирин Разлог 3:2 (22:25, 23:25, 25:16, 25:20, 15:10) от събота: ЦСКА - Берое 2016 1:3 (25:21, 26:28, 21:25, 23:25) от петък: Марек Юнион-Ивкони - Добруджа 07 2:3 (17:25, 18:25, 25:11, 25:22, 16:18) Хебър - Дея спорт 0:3 (17:25, 22:25, 18:25) Монтана - Нефтохимик 2010 2:3 (22:25, 25:18, 21:25, 25:19, 12:15) Левски София - Раковски-1964 3:0 (25:22, 25:9, 25:18) временно класиране: 1. Дея спорт Бургас 19 18 1 54:12 52 точки 2. Левски София 19 15 4 48:21 44 3. Нефтохимик 2010 19 14 5 46:22 42 4. ЦСКА 19 12 7 42:27 35 5. Монтана 19 11 8 37:31 33 6. Берое 2016 19 10 9 38:38 29 7. Пирин 19 8 11 34:33 27 8. Черно море 19 8 11 33:40 24 9. Марек Юнион-Ивкони 19 6 12 23:40 17 10. Хебър 19 5 14 20:42 17 11. Добруджа 07 19 5 13 21:42 16 12. Раковски-1964 19 1 18 6:54 3