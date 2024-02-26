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Шампионът Лудогорец спечели гостуването си на Берое в среща от 22-ия кръг на Първа лига

Ива Кръстева
Шампионът Лудогорец спечели гостуването си на Берое в среща от 22-ия кръг на Първа лига
Шампионът Лудогорец спечели гостуването си на Берое в среща от 22-ия кръг на Първа лига
снимка: БТА архив
Стара Загора,  
26.02.2024 19:25
 (БТА) 
Резултати, голмайстори и класиране в срещите от 22-рия кръг в efbet Лига:

Берое (Стара Загора) - Лудогорец - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Франсиско Гомес-Сон 24, 0:2 Руан Секо 63
червен картон: Родриго Ачинели (Берое, 46-ата минута)

от неделя:
Локомотив София - Крумовград - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Серкан Юсеин 19, 0:2 Александър Колев 90+5

ЦСКА 1948 - Славия - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Иван Минчев 12, 1:1 Бирсент Карагарен 84
червен картон: Неделко Пишчевич (ЦСКА 1948) 4

от събота:
Локомотив Пловдив - Хебър Пазарджик - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Христо Иванов 10, 1:1 Марк-Емилио Папазов 51, 1:2 Шейх Диаманка 90+12
червен картон: Ангел Лясков 90+8 (Локомотив)

Черно море - ЦСКА-София - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Живко Атанасов 88
червени картони: Фернандо Каранга (ЦСКА) 72, Мазир Сула (Черно море)  84

Левски - Арда - 4:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 9, 2:0 Патрик-Габриел Галчев 33, 3:0 Фабио Лима 44, 
4:0 Джавад ел Джемили 50
червен картон: Милен Стоев 52 (Арда)

от петък:
Ботев Враца - Пирин Благоевград - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Данило Полонский 29, 0:2 Юго Комано 68, 1:2 Ласана Н'Диайе 89
червен картон Аймен Суда 41 (Пирин)

Ботев Пловдив - Етър Велико Търново - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Атанас Чернев 71, 2:0 Димитър Папазов 87


Временно класиране:
 1. Лудогорец        21  15  3   3  53:13   48 точки
 2. Черно море       22  14  6   2  37:19   48  
 3. ЦСКА-София       22  13  6   3  33:12   45
 4. Левски           22  12  5   5  36:16   41
 5. Локомотив (Пд)   22  12  5   5  37:24   41
 6. ЦСКА 1948        21  10  7   4  25:16   37
 7. Ботев (Пд)       22   9  5   8  36:25   32
 8. Арда             22   9  4   9  24:21   31
 9. Крумовград       22   9  3  10  24:29   30
10. Берое            22   7  4  11  17:30   25
11. Славия           22   7  4  11  19:33   25
12. Хебър            22   6  4  11  22:30   23
13. Локомотив (Сф)   22   6  4  12  17:37   22
14. Пирин            22   5  4  13  16:34   19
15. Ботев (Враца)    22   4  1  17  13:33   13
16. Етър             22   2  4  16  13:40   10

/ИК/

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