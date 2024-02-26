Шампионът Лудогорец спечели гостуването си на Берое в среща от 22-ия кръг на Първа лига

Резултати, голмайстори и класиране в срещите от 22-рия кръг в efbet Лига:



Берое (Стара Загора) - Лудогорец - 0:2 (0:1)

голмайстори: 0:1 Франсиско Гомес-Сон 24, 0:2 Руан Секо 63

червен картон: Родриго Ачинели (Берое, 46-ата минута)

от неделя: Локомотив София - Крумовград - 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Серкан Юсеин 19, 0:2 Александър Колев 90+5 ЦСКА 1948 - Славия - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Иван Минчев 12, 1:1 Бирсент Карагарен 84 червен картон: Неделко Пишчевич (ЦСКА 1948) 4 от събота: Локомотив Пловдив - Хебър Пазарджик - 1:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Христо Иванов 10, 1:1 Марк-Емилио Папазов 51, 1:2 Шейх Диаманка 90+12 червен картон: Ангел Лясков 90+8 (Локомотив) Черно море - ЦСКА-София - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Живко Атанасов 88 червени картони: Фернандо Каранга (ЦСКА) 72, Мазир Сула (Черно море) 84 Левски - Арда - 4:0 (3:0) голмайстори: 1:0 Марин Петков 9, 2:0 Патрик-Габриел Галчев 33, 3:0 Фабио Лима 44, 4:0 Джавад ел Джемили 50 червен картон: Милен Стоев 52 (Арда) от петък: Ботев Враца - Пирин Благоевград - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Данило Полонский 29, 0:2 Юго Комано 68, 1:2 Ласана Н'Диайе 89 червен картон Аймен Суда 41 (Пирин) Ботев Пловдив - Етър Велико Търново - 2:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Атанас Чернев 71, 2:0 Димитър Папазов 87 Временно класиране:

1. Лудогорец 21 15 3 3 53:13 48 точки

2. Черно море 22 14 6 2 37:19 48 3. ЦСКА-София 22 13 6 3 33:12 45 4. Левски 22 12 5 5 36:16 41 5. Локомотив (Пд) 22 12 5 5 37:24 41 6. ЦСКА 1948 21 10 7 4 25:16 37 7. Ботев (Пд) 22 9 5 8 36:25 32 8. Арда 22 9 4 9 24:21 31 9. Крумовград 22 9 3 10 24:29 30 10. Берое 22 7 4 11 17:30 25

11. Славия 22 7 4 11 19:33 25 12. Хебър 22 6 4 11 22:30 23 13. Локомотив (Сф) 22 6 4 12 17:37 22 14. Пирин 22 5 4 13 16:34 19 15. Ботев (Враца) 22 4 1 17 13:33 13 16. Етър 22 2 4 16 13:40 10