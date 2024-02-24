Черно море се наложи срещу ЦСКА с късен гол на Живко Атанасов

Резултати, голмайстори и класиране в срещите от 22-рия кръг в efbet Лига:
Локомотив Пловдив - Хебър Пазарджик - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Христо Иванов 10, 1:1 Марк-Емилио Папазов 51, 1:2 Шейх Диаманка 90+12
червен картон: Ангел Лясков 90+8 (Локомотив)
Черно море - ЦСКА-София - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Живко Атанасов 88
червени картони: Фернандо Каранга (ЦСКА) 72, Мазир Сула (Черно море) 84
по-късно днес:
Левски - Арда Кърджали
от петък:
Ботев Враца - Пирин Благоевград - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Данило Полонский 29, 0:2 Юго Комано 68, 1:2 Ласана Н'Диайе 89
червен картон Аймен Суда 41 (Пирин)
Ботев Пловдив - Етър Велико Търново - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Атанас Чернев 71, 2:0 Димитър Папазов 87
в неделя:
Локомотив София - Крумовград
ЦСКА 1948 - Славия
в понеделник:
Берое - Лудогорец
Временно класиране:
1. Черно море 22 14 6 2 37:19 48 точки
2. Лудогорец 20 14 3 3 51:13 45
3. ЦСКА-София 22 13 6 3 33:12 45
4. Локомотив (Пд) 22 12 5 5 37:24 41
5. Левски 21 11 5 5 32:16 38
6. ЦСКА 1948 20 10 6 4 24:15 36
7. Ботев (Пд) 22 9 5 8 36:25 32
8. Арда 21 9 4 8 24:17 31
9. Крумовград 21 8 3 10 22:29 27
10. Берое 21 7 4 10 17:28 25
11. Славия 21 7 3 11 18:32 24
12. Хебър 22 6 4 11 22:30 23
13. Локомотив (Сф) 21 6 4 11 17:35 22
14. Пирин 22 5 4 13 16:34 19
15. Ботев (Вр) 22 4 1 17 13:33 13
16. Етър 22 2 4 16 13:40 10
/МД/