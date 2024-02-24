Черно море се наложи срещу ЦСКА с късен гол на Живко Атанасов

Резултати, голмайстори и класиране в срещите от 22-рия кръг в efbet Лига: Локомотив Пловдив - Хебър Пазарджик - 1:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Христо Иванов 10, 1:1 Марк-Емилио Папазов 51, 1:2 Шейх Диаманка 90+12 червен картон: Ангел Лясков 90+8 (Локомотив) Черно море - ЦСКА-София - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Живко Атанасов 88 червени картони: Фернандо Каранга (ЦСКА) 72, Мазир Сула (Черно море) 84 по-късно днес: Левски - Арда Кърджали от петък: Ботев Враца - Пирин Благоевград - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Данило Полонский 29, 0:2 Юго Комано 68, 1:2 Ласана Н'Диайе 89 червен картон Аймен Суда 41 (Пирин) Ботев Пловдив - Етър Велико Търново - 2:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Атанас Чернев 71, 2:0 Димитър Папазов 87 в неделя: Локомотив София - Крумовград ЦСКА 1948 - Славия в понеделник: Берое - Лудогорец Временно класиране: 1. Черно море 22 14 6 2 37:19 48 точки 2. Лудогорец 20 14 3 3 51:13 45 3. ЦСКА-София 22 13 6 3 33:12 45 4. Локомотив (Пд) 22 12 5 5 37:24 41 5. Левски 21 11 5 5 32:16 38 6. ЦСКА 1948 20 10 6 4 24:15 36 7. Ботев (Пд) 22 9 5 8 36:25 32 8. Арда 21 9 4 8 24:17 31 9. Крумовград 21 8 3 10 22:29 27 10. Берое 21 7 4 10 17:28 25 11. Славия 21 7 3 11 18:32 24 12. Хебър 22 6 4 11 22:30 23 13. Локомотив (Сф) 21 6 4 11 17:35 22 14. Пирин 22 5 4 13 16:34 19 15. Ботев (Вр) 22 4 1 17 13:33 13 16. Етър 22 2 4 16 13:40 10