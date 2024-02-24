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Черно море се наложи срещу ЦСКА с късен гол на Живко Атанасов

Мирослав Димитров
Черно море се наложи срещу ЦСКА с късен гол на Живко Атанасов
Черно море се наложи срещу ЦСКА с късен гол на Живко Атанасов
снимка: БТА/Красимир Кръстев
София,  
24.02.2024 17:13
 (БТА) 
Резултати, голмайстори и класиране в срещите от 22-рия кръг в efbet Лига:

Локомотив Пловдив - Хебър Пазарджик - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Христо Иванов 10, 1:1 Марк-Емилио Папазов 51, 1:2 Шейх Диаманка 90+12
червен картон: Ангел Лясков 90+8 (Локомотив)

Черно море - ЦСКА-София - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Живко Атанасов 88
червени картони: Фернандо Каранга (ЦСКА) 72, Мазир Сула (Черно море)  84

по-късно днес:
Левски - Арда Кърджали

от петък:
Ботев Враца - Пирин Благоевград - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Данило Полонский 29, 0:2 Юго Комано 68, 1:2 Ласана Н'Диайе 89
червен картон Аймен Суда 41 (Пирин)

Ботев Пловдив - Етър Велико Търново - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Атанас Чернев 71, 2:0 Димитър Папазов 87

в неделя:
Локомотив София - Крумовград
ЦСКА 1948 - Славия

в понеделник:
Берое - Лудогорец

Временно класиране:
 1. Черно море       22  14  6   2  37:19   48 точки
 2. Лудогорец        20  14  3   3  51:13   45 
 3. ЦСКА-София       22  13  6   3  33:12   45
 4. Локомотив (Пд)   22  12  5   5  37:24   41
 5. Левски           21  11  5   5  32:16   38
 6. ЦСКА 1948        20  10  6   4  24:15   36
 7. Ботев (Пд)       22   9  5   8  36:25   32
 8. Арда             21   9  4   8  24:17   31
 9. Крумовград       21   8  3  10  22:29   27
10. Берое            21   7  4  10  17:28   25
11. Славия           21   7  3  11  18:32   24
12. Хебър            22   6  4  11  22:30   23
13. Локомотив (Сф)   21   6  4  11  17:35   22
14. Пирин            22   5  4  13  16:34   19
15. Ботев (Вр)       22   4  1  17  13:33   13
16. Етър             22   2  4  16  13:40   10

/МД/

Свързани новини

24.02.2024 17:17

Черно море победи ЦСКА-София и излезе на първо място в класирането, двата отбора завършиха мача с по 10 души

Среща от 22-ия кръг на efbet Лигата: Черно море – ЦСКА-София 1:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Живко Атанасов (88-ма мин.); Стадион „Тича“; Зрители - 6000; Съдия – Валентин Железов; Жълти картони: Виктор Попов, Исмаил Иса, Мазир Сула, Атанас Илиев, Иван

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Към 17:40 на 24.02.2024 Новините от днес

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