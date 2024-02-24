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Янтра обърна Дунав в мач от Втора лига

Мирослав Димитров
Янтра обърна Дунав в мач от Втора лига
Янтра обърна Дунав в мач от Втора лига
София,  
24.02.2024 16:06
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 22-вия кръг на Втора лига:

Черноморец (Бургас) - Марица (Пловдив)         - 1:0
Литекс (Ловеч) - Черноморец (Балчик)           - 1:1
Лудогорец II (Разград) - Монтана               - 2:1
Спартак (Плевен) - Струмска слава (Радомир)    - 1:0
Янтра (Габрово) - Дунав (Русе)                 - 2:1

от петък:
Бдин (Видин) - Спартак (Варна)                 - 0:1 (0:0)

в неделя:
Марек (Дупница) - Беласица (Петрич)
Спортист (Своге) - Септември (София)

в понеделник:
ЦСКА 1948 II - Добруджа (Добрич)

             Класиране:
1. Септември (София)             21  13 5 3  30:15 44 точки
2. Спартак 1918 (Варна)          22  13 3 6  37:17 42  
3. Марек 1915 (Дупница)          21  10 8 3  23:16 38 
4. Монтана 1921 (Монтана)        22  10 7 5  26:18 37 
5. Янтра 2019 (Габрово)          22  10 7 5  28:21 37 
6. Спартак (Плевен)              22  11 1 10 23:22 34 
7. Струмска слава 1927 (Радомир) 22  9 6 7   22:18 33 
8. Добруджа 1919 (Добрич)        21  8 6 7   29:21 30 
9. Лудогорец 1945 II (Разград)   22  8 5 9   24:24 29 
10. ФК ЦСКА 1948 II (София)      21  7 6 8   20:24 27
11. Литекс (Ловеч)               22  7 6 9   18:23 27
12. Черноморец 1919 (Бургас)     22  7 6 9   21:25 27 
13. Дунав от Русе (Русе)         22  7 6 9   16:24 27
14. Беласица (Петрич)            21  6 6 9   21:22 24
15. Спортист 2009 (Своге)        21  5 8 8   21:27 23 
16. Марица 1921 (Пловдив)        22  7 1 14  19:30 22 
17. Черноморец (Балчик)          22  4 6 12  16:31 18
18. Бдин 1923 (Видин)            22  4 5 13   8:24 17

/МД/

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