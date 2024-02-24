Янтра обърна Дунав в мач от Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 22-вия кръг на Втора лига: Черноморец (Бургас) - Марица (Пловдив) - 1:0 Литекс (Ловеч) - Черноморец (Балчик) - 1:1 Лудогорец II (Разград) - Монтана - 2:1 Спартак (Плевен) - Струмска слава (Радомир) - 1:0 Янтра (Габрово) - Дунав (Русе) - 2:1 от петък: Бдин (Видин) - Спартак (Варна) - 0:1 (0:0) в неделя: Марек (Дупница) - Беласица (Петрич) Спортист (Своге) - Септември (София) в понеделник: ЦСКА 1948 II - Добруджа (Добрич) Класиране: 1. Септември (София) 21 13 5 3 30:15 44 точки 2. Спартак 1918 (Варна) 22 13 3 6 37:17 42 3. Марек 1915 (Дупница) 21 10 8 3 23:16 38 4. Монтана 1921 (Монтана) 22 10 7 5 26:18 37 5. Янтра 2019 (Габрово) 22 10 7 5 28:21 37 6. Спартак (Плевен) 22 11 1 10 23:22 34 7. Струмска слава 1927 (Радомир) 22 9 6 7 22:18 33 8. Добруджа 1919 (Добрич) 21 8 6 7 29:21 30 9. Лудогорец 1945 II (Разград) 22 8 5 9 24:24 29 10. ФК ЦСКА 1948 II (София) 21 7 6 8 20:24 27 11. Литекс (Ловеч) 22 7 6 9 18:23 27 12. Черноморец 1919 (Бургас) 22 7 6 9 21:25 27 13. Дунав от Русе (Русе) 22 7 6 9 16:24 27 14. Беласица (Петрич) 21 6 6 9 21:22 24 15. Спортист 2009 (Своге) 21 5 8 8 21:27 23 16. Марица 1921 (Пловдив) 22 7 1 14 19:30 22 17. Черноморец (Балчик) 22 4 6 12 16:31 18 18. Бдин 1923 (Видин) 22 4 5 13 8:24 17