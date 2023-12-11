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Берое и Етър завършиха наравно

Мирослав Димитров
Берое и Етър завършиха наравно
Берое и Етър завършиха наравно
снимка: БТА/Боян Ботев
София,  
11.12.2023 19:34
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 20-ия кръг:

Локомотив (Пловдив) - Пирин (Благоевград) - 3:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Алфа Конте 51, 2:0 Бабакар Дион 54, 3:0 Георги Минчев 64-дузпа
* пропусната дузпа: Аймен Суда (Пирин)  74

Берое (Стара Загора) - Етър (Велико Търново) - 0:0
червен картон: Кольо Станев (Етър) 75

в неделя:
ЦСКА-София - Лудогорец - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Спас Делев 90+18

ЦСКА 1948 - Крумовград - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Серкан Юсеин 27, 0:2 Александър Колев 49, 0:3 Октай Юсеин 90+4 

Ботев (Пловдив) - Хебър (Пазарджик) 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Антонио Перера 57

от събота:
Ботев (Враца) - Левски - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Дарлан 32

Локомотив (София) - Арда (Кърджали) - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 84

Черно море - Славия - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Алетс Фернандес 25, 2:0 Алекс Фернандес 57, 3:0 Васил Панайотов 69 

      временно класиране:

 1. Черно море       20 13   6   1   35:16   45 точки
 2. Лудогорец        19 12   4   3   48:12   42
 3. ЦСКА-София       20 12   7   1   39:11   42 
 4. Локомотив (Пд)   20 11   5   4   34:21   38
 5. Левски           20 10   5   5   30:15   35 
 6. ЦСКА 1948        18  9   5   4   22:14   32 
 7. Арда             19  9   4   6   23:14   31
 8. Ботев (Пд)       20  8   5   7   33:23   29
 9. Берое            20  7   4   9   17:25   25
10. Крумовград       20  7   3   10  20:28   24
11. Славия           19  6   3   10  15:29   21
12. Хебър            20  5   5   10  20:28   20
13. Локомотив (Сф)   20  5   4   11  16:35   19 
14. Пирин            20  4   4   12  13:31   16  
15. Ботев (Вр)       20  4   1   15  12:38   13
16. Етър             20  2   3   15  12:37    9

/МД/

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