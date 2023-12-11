Берое и Етър завършиха наравно

Първенство на България по футбол, срещи от 20-ия кръг: Локомотив (Пловдив) - Пирин (Благоевград) - 3:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Алфа Конте 51, 2:0 Бабакар Дион 54, 3:0 Георги Минчев 64-дузпа * пропусната дузпа: Аймен Суда (Пирин) 74 Берое (Стара Загора) - Етър (Велико Търново) - 0:0

червен картон: Кольо Станев (Етър) 75 в неделя: ЦСКА-София - Лудогорец - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Спас Делев 90+18 ЦСКА 1948 - Крумовград - 0:3 (0:1) голмайстори: 0:1 Серкан Юсеин 27, 0:2 Александър Колев 49, 0:3 Октай Юсеин 90+4 Ботев (Пловдив) - Хебър (Пазарджик) 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Антонио Перера 57 от събота: Ботев (Враца) - Левски - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Дарлан 32 Локомотив (София) - Арда (Кърджали) - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 84 Черно море - Славия - 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Алетс Фернандес 25, 2:0 Алекс Фернандес 57, 3:0 Васил Панайотов 69 временно класиране: 1. Черно море 20 13 6 1 35:16 45 точки 2. Лудогорец 19 12 4 3 48:12 42 3. ЦСКА-София 20 12 7 1 39:11 42 4. Локомотив (Пд) 20 11 5 4 34:21 38 5. Левски 20 10 5 5 30:15 35 6. ЦСКА 1948 18 9 5 4 22:14 32 7. Арда 19 9 4 6 23:14 31 8. Ботев (Пд) 20 8 5 7 33:23 29 9. Берое 20 7 4 9 17:25 25 10. Крумовград 20 7 3 10 20:28 24 11. Славия 19 6 3 10 15:29 21 12. Хебър 20 5 5 10 20:28 20 13. Локомотив (Сф) 20 5 4 11 16:35 19 14. Пирин 20 4 4 12 13:31 16 15. Ботев (Вр) 20 4 1 15 12:38 13 16. Етър 20 2 3 15 12:37 9