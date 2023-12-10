Ботев (Пловдив) изпрати 2023 година с победа над Хебър

Първенство на България по футбол, среща от 20-ия кръг на Първа лига между отборите на Ботев (Пловдив) и Хебър (Пазарджик): Ботев (Пловдив) – Хебър (Пазарджик) 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Антонио Перера 57 стадион: „Христо Ботев“, Пловдив главен съдия: