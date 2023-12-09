Монтана победи Раковски, Дея Спорт се измъкна срещу Черно море във волейболното първенство

Отборът на Монтана не срещна проблеми срещу аутсайдера Раковски и го победи с 3:0 (25:18, 25:15, 25:12) в мач от волейболното мъжко първенство. Превъзходството на Монтана бе по-голямо във всеки следващ гейм, като гостите записаха само 12 точки в последната част. Любослав Симеонов отбеляза 12 точки за Монтана, Бруно Рубо добави 10.

В късния мач Дея Спорт едва се измъкна срещу Черно море с 3:2 (19:25, 20:25, 25:22, 25:18, 15:8), след като изоставаше в резултата с 0:2. Тимът от Бургас се изкачи на трето място в класирането след Левски София и ЦСКА.



Първенство на България по волейбол за мъже, девети кръг:

ЦСКА - Пирин Разлог - 3:0 (25:23, 25:20, 25:11) Марек - Берое - 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) Левски София - Добруджа - 3:0 (25:17, 25:22, 25:23) Хебър - Нефгохимик 2010 - 0:3 (20:25, 14:25, 10:25) Монтана - Раковски - 3:0 (25:18, 25:15, 25:12) Черно море - Дея Спорт - 2:3 (25:19, 25:20, 22:25, 18:25, 8:15) временно класиране: 1. Левски София 9 6 3 20:11 19 2. ЦСКА 9 6 3 20:10 18 3. Дея Спорт 7 6 1 18:7 17 4. Хебър 7 5 2 17:6 16 5. Монтана 8 6 2 18:11 16 6. Нефтохимик 6 4 2 12:7 12 7. Берое 8 4 4 15:16 12 8. Пирин 8 3 5 13:15 9 9. Черно море 9 3 9 13:22 9 10. Добруджа 07 8 2 6 11:19 8 11. Марек Юнион-Ивкони 8 2 6 10:20 8 12. Раковски-1964 8 0 8 1:24 0