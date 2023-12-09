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Монтана победи Раковски, Дея Спорт се измъкна срещу Черно море във волейболното първенство

Христо Бонински
Монтана победи Раковски, Дея Спорт се измъкна срещу Черно море във волейболното първенство
Монтана победи Раковски, Дея Спорт се измъкна срещу Черно море във волейболното първенство
Снимка: БТА
Монтана,  
09.12.2023 21:08
 (БТА)

Отборът на Монтана не срещна проблеми срещу аутсайдера Раковски и го победи с 3:0 (25:18, 25:15, 25:12) в мач от волейболното мъжко първенство. Превъзходството на Монтана бе по-голямо във всеки следващ гейм, като гостите записаха само 12 точки в последната част. Любослав Симеонов отбеляза 12 точки за Монтана, Бруно Рубо добави 10.

В късния мач Дея Спорт едва се измъкна срещу Черно море с 3:2 (19:25, 20:25, 25:22, 25:18, 15:8), след като изоставаше в резултата с 0:2. Тимът от Бургас се изкачи на трето място в класирането след Левски София и ЦСКА.  


Първенство на България по волейбол за мъже, девети кръг:

ЦСКА - Пирин Разлог - 3:0 (25:23, 25:20, 25:11)
Марек - Берое - 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)
Левски София - Добруджа - 3:0 (25:17, 25:22, 25:23)
Хебър - Нефгохимик 2010 - 0:3 (20:25, 14:25, 10:25)
Монтана - Раковски - 3:0 (25:18, 25:15, 25:12)
Черно море - Дея Спорт - 2:3 (25:19, 25:20, 22:25, 18:25, 8:15)

   временно класиране:
 1. Левски София       9    6   3   20:11   19
 2. ЦСКА               9    6   3   20:10   18
 3. Дея Спорт          7    6   1   18:7    17
 4. Хебър              7    5   2   17:6    16
 5. Монтана            8    6   2   18:11   16
 6. Нефтохимик         6    4   2   12:7    12 
 7. Берое              8    4   4   15:16   12
 8. Пирин              8    3   5   13:15    9
 9. Черно море         9    3   9   13:22    9
10. Добруджа 07        8    2   6   11:19    8
11. Марек Юнион-Ивкони 8    2   6   10:20    8
12. Раковски-1964      8    0   8   1:24     0

/ХБ/

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