Левски завърши годината с минимална победа срещу Ботев (Враца)

Първенство на България по футбол, срещи от 20-ия кръг:

Ботев (Враца) - Левски - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Дарлан 32 Локомотив (София) - Арда (Кърджали) - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 84 Черно море - Славия - 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Алетс Фернандес 25, 2:0 Алекс Фернандес 57, 3:0 Васил Панайотов 69 в неделя: ЦСКА 1948 - Крумовград Ботев (Пловдив) - Хебър (Пазарджик) ЦСКА - Лудогорец понеделник: Локомотив (Пловдив) - Пирин (Благоевград) Берое (Стара Загора) - Етър (Велико Търново) временно класиране: 1. Черно море 20 13 6 1 35:16 45 точки 2. ЦСКА-София 19 12 6 1 39:10 42 3. Лудогорец 18 12 3 3 47:12 39 4. Левски 20 10 5 5 30:15 35 5. Локомотив (Пд) 19 10 5 4 31:21 35 6. ЦСКА 1948 17 9 5 3 22:11 32 7. Арда 19 9 4 6 23:14 31 8. Ботев (Пд) 19 7 5 7 32:23 26 9. Берое 19 7 3 9 17:25 24 10. Славия 19 6 3 10 15:29 21 11. Крумовград 19 6 3 10 17:28 21 12. Хебър 19 5 5 9 20:27 20 13. Локомотив (Сф) 20 5 4 11 16:35 19 14. Пирин 19 4 4 11 13:28 16 15. Ботев (Вр) 20 4 1 15 12:38 13 16. Етър 19 2 2 15 12:37 8