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Левски завърши годината с минимална победа срещу Ботев (Враца)

Христо Бонински
Левски завърши годината с минимална победа срещу Ботев (Враца)
Левски завърши годината с минимална победа срещу Ботев (Враца)
Снимка: БТА
Враца,  
09.12.2023 19:27
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 20-ия кръг:

Ботев (Враца) - Левски - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Дарлан 32

Локомотив (София) - Арда (Кърджали) - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 84

Черно море - Славия - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Алетс Фернандес 25, 2:0 Алекс Фернандес 57, 3:0 Васил Панайотов 69 

в неделя:
ЦСКА 1948 - Крумовград
Ботев (Пловдив) - Хебър (Пазарджик)
ЦСКА - Лудогорец

понеделник:
Локомотив (Пловдив) - Пирин (Благоевград)
Берое (Стара Загора) - Етър (Велико Търново)

      временно класиране:

 1. Черно море       20 13   6   1   35:16   45 точки
 2. ЦСКА-София       19 12   6   1   39:10   42 
 3. Лудогорец        18 12   3   3   47:12   39
 4. Левски           20 10   5   5   30:15   35 
 5. Локомотив (Пд)   19 10   5   4   31:21   35
 6. ЦСКА 1948        17  9   5   3   22:11   32 
 7. Арда             19  9   4   6   23:14   31
 8. Ботев (Пд)       19  7   5   7   32:23   26
 9. Берое            19  7   3   9   17:25   24
10. Славия           19  6   3   10  15:29   21
11. Крумовград       19  6   3   10  17:28   21
12. Хебър            19  5   5   9   20:27   20
13. Локомотив (Сф)   20  5   4   11  16:35   19 
14. Пирин            19  4   4   11  13:28   16  
15. Ботев (Вр)       20  4   1   15  12:38   13
16. Етър             19  2   2   15  12:37    8

/ХБ/

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09.12.2023 19:36

Първи гол на Дарлан донесе успех на Левски срещу Ботев (Враца)

Ботев (Враца) - Левски - 0:1 (0:1)голмайстори: 0:1 Дарлан 32Враца, стадион "Христо Ботев"Съдия - Георги ДавидовАсистенти - Никифор Велков, Мартин МачевЖълти картони - Марко Мажуга, Едуардо Кунде (Ботев), Асен Чандъров, Марин Петков, Уелтън, Келиан

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