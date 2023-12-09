Подробно търсене

Черно море се наложи над Славия и излезе на първо място в efbet Лигата

Христо Бонински
Черно море се наложи над Славия и излезе на първо място в efbet Лигата
Черно море се наложи над Славия и излезе на първо място в efbet Лигата
Снимка: БТА
Варна,  
09.12.2023 16:52
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 20-ия кръг:

Локомотив (София) – Арда (Кърджали) - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 84

Черно море – Славия - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Алетс Фернандес 25, 2:0 Алекс Фернандес 57, 3:0 Васил Панайотов 69 


от 17:30 часа
Ботев (Враца) – Левски

неделя:
ЦСКА 1948 – Крумовград
Ботев (Пловдив) – Хебър (Пазарджик)
ЦСКА – Лудогорец

понеделник:
Локомотив (Пловдив) – Пирин (Благоевград)
Берое (Стара Загора) – Етър (Велико Търново)

      временно класиране:

 1. Черно море       20 13   6   1   35:16   45 точки
 2. ЦСКА-София       19 12   6   1   39:10   42 
 3. Лудогорец        18 12   3   3   47:12   39 
 4. Локомотив (Пд)   19 10   5   4   31:21   35
 5. ЦСКА 1948        17  9   5   3   22:11   32 
 6. Левски           19  9   5   5   29:15   32
 7. Арда             19  9   4   6   23:14   31
 8. Ботев (Пд)       19  7   5   7   32:23   26
 9. Берое            19  7   3   9   17:25   24
10. Славия           20  6   3   11  15:32   21
11. Крумовград       19  6   3   10  17:28   21
12. Хебър            19  5   5   9   20:27   20
13. Локомотив (Сф)   20  5   4   11  16:35   19 
14. Пирин            19  4   4   11  13:28   16  
15. Ботев (Вр)       19  4   1   14  12:37   13
16. Етър             19  2   2   15  12:37    8

/ХБ/

Свързани новини

09.12.2023 16:53

Черно море победи без проблеми Славия и ще „зимува“ на първото място в efbet Лигата

Среща от 20-ия кръг на efbet Лигата: Черно море – Славия 3:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Алекс Фернандес (25-ата мин.), 2:0 Алекс Фернандес (57-ама мин.), 3:0 Васил Панайотов (69-ата мин); Стадион „Тича“; Зрители - 1500; Съдия – Георги Кабаков; Жълти

news.modal.header

news.modal.text

Към 17:20 на 09.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация