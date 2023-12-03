Крумовград победи Берое в последен мач от кръга в efbet Лига

Старши треньорът на Крумовград Станислав Генчев не скри задоволството си от постигнатия успех с 1:0 срещу Берое в последен мач от 19-ия кръг на Първа лига. Това бе дебютна победа за специалиста начело на новака в елита, като освен това тимът