Черно море се изравни с лидера в efbet Лига ЦСКА-София след победа във Велико Търново

Първенство на България по футбол, мач от 19-ия кръг на efbet Лига между Етър (Велико Търново) и Черно море (Варна): Етър (Велико Търново) - Черно море (Варна) - 1:2 (0:0)голмайстори: 0:1 Влатко Дробаров 59, 1:1 Мартин Тошев 90+5 от дузпа, 1:2 Васил