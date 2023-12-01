Славия и ЦСКА-София не излъчиха победител

Първенство на България по футбол, срещи от 19-ия кръг: Арда (Кърджали) - Ботев (Пловдив) - 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Емануел Уме 63, 0:2 Янис Карабельов 79 Славия - ЦСКА-София - 1:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Мартин Георгиев 67-автогол, 1:1 Роберто Райчев 86 Утре от 12:30 часа: Хебър - ЦСКА 1948 От 15:00 часа: Етър (Велико Търново) - Черно море От 17:30 часа: Левски - Локомотив (Пловдив) В неделя от 12:45 часа: Пирин (Благоевград) - Локомотив (София) От 15:15 часа: Лудогорец - Ботев (Враца) От 17:45 часа: Крумовград - Берое временно класиране: 1. ЦСКА-София 19 12 6 1 39:10 42 точки 2. Черно море 18 11 6 1 30:15 39 3. Лудогорец 17 11 3 3 42:12 36 4. Локомотив (Пд) 18 10 5 3 31:18 35 5. ЦСКА 1948 16 8 5 3 19:10 29 6. Левски 18 8 5 5 26:15 29 7. Арда 18 8 4 6 22:14 28 8. Ботев (Пд) 19 7 5 7 32:23 26 9. Берое 18 7 3 8 17:24 24 10. Славия 19 6 3 10 15:29 21 11. Хебър 18 5 5 8 19:24 20 12. Крумовград 18 5 3 10 16:28 18 13. Локомотив (Сф) 18 5 3 10 15:33 18 14. Пирин 18 4 3 11 12:27 15 15. Ботев (Вр) 18 4 1 13 12:32 13 16. Етър 18 2 2 14 11:33 8