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Славия и ЦСКА-София не излъчиха победител

Асен Даскалов
Славия и ЦСКА-София не излъчиха победител
Славия и ЦСКА-София не излъчиха победител
снимка: БТА
София,  
01.12.2023 19:33
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 19-ия кръг:

Арда (Кърджали) - Ботев (Пловдив) - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Емануел Уме 63, 0:2 Янис Карабельов 79

Славия - ЦСКА-София               - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Мартин Георгиев 67-автогол, 1:1 Роберто Райчев 86

Утре от 12:30 часа:
Хебър - ЦСКА 1948

От 15:00 часа:
Етър (Велико Търново) - Черно море

От 17:30 часа:
Левски - Локомотив (Пловдив)

В неделя от 12:45 часа:
Пирин (Благоевград) - Локомотив (София)

От 15:15 часа:
Лудогорец - Ботев (Враца)

От 17:45 часа:
Крумовград - Берое


      временно класиране:
 1. ЦСКА-София       19 12   6   1   39:10   42 точки
 2. Черно море       18 11   6   1   30:15   39
 3. Лудогорец        17 11   3   3   42:12   36 
 4. Локомотив (Пд)   18 10   5   3   31:18   35
 5. ЦСКА 1948        16  8   5   3   19:10   29 
 6. Левски           18  8   5   5   26:15   29
 7. Арда             18  8   4   6   22:14   28
 8. Ботев (Пд)       19  7   5   7   32:23   26
 9. Берое            18  7   3   8   17:24   24
10. Славия           19  6   3   10  15:29   21
11. Хебър            18  5   5   8   19:24   20
12. Крумовград       18  5   3   10  16:28   18
13. Локомотив (Сф)   18  5   3   10  15:33   18
14. Пирин            18  4   3   11  12:27   15
15. Ботев (Вр)       18  4   1   13  12:32   13
16. Етър             18  2   2   14  11:33    8

/КМ/

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