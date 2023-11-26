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Черно море достигна до домакински успех срещу Крумовград в шампионата на България

Асен Даскалов
Черно море достигна до домакински успех срещу Крумовград в шампионата на България
Черно море достигна до домакински успех срещу Крумовград в шампионата на България
снимка: БТА
София,  
26.11.2023 19:40
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 18-ия кръг в Първа лига:

Черно море - Крумовград                 - 3:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Васил Панайотов 15, 3:0 Алекс Фернандес 44, 54, 3:1 Димитър Тонев 67, 3:2 Божидар Кацаров 87  

ЦСКА-София - Етър (Велико Търново)      - 2:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Джонатан Линдсет 84, 2:0 Християн Петров 86
червен картон: Георги Александров (Етър) - 12-а минута
* започнал в събота, прекратен заради обилен снеговалеж и доигран в неделя

от събота:
Ботев Враца - Локомотив Пловдив         - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Генов 20, 2:0 Марко Мажуга 58  

Ботев (Пловдив) - Пирин (Благоевград)   - 3:1 (1:1)  
голмайстори: 0:1 Юго Комано 1, 1:1 Самюел Акере 22, 
2:1 Самюел Акере 46, 3:1 Мартин Секулич 90+2

в понеделник:
15:15 часа: Лудогорец (Разград) - Славия (София) 
17:30 часа: Локомотив 1929 (София) - Левски (София)

от петък:
Берое (Стара Загора) - Хебър (Пазарджик)	 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Сантяго Годой 34, 1:1 Ангел Бастунов 55, 2:1 Сегундо Пачаме 64
червен картон: Сантяго Годой (Берое) - 90+1 минута

на 14-и декември:
ЦСКА 1948 (София) - Арда (Кърджали)

      временно класиране:
 1. ЦСКА-София       18 12   5   1   29:9    41 точки
 2. Черно море       18 11   6   1   30:15   39
 3. Лудогорец        17 11   3   2   40:9    36 
 4. Локомотив (Пд)   18 10   5   3   31:18   35
 5. Арда             16  8   4   4   22:9    28
 6. Левски           17  8   4   5   24:13   28
 7. ЦСКА 1948        15  7   5   3   16:10   26 
 8. Берое            18  7   3   8   17:24   24
 9. Ботев (Пд)       18  6   5   7   30:23   23
10. Хебър            18  5   5   8   19:24   20
11. Крумовград       18  5   3   10  16:28   18
12. Локомотив (Сф)   17  5   2   10  13:31   17
13. Славия           17  5   2   10  11:26   17
14. Пирин            18  4   3   11  12:27   15
15. Ботев (Вр)       18  4   1   13  12:32   13
16. Етър             18  2   2   14  11:33    8

/АВ/

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