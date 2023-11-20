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9,5 милиона евро ще получи Сръбският футболен съюз за класирането на Евро 2024, футболисти и треньори си поделят 40 процента от сумата

Мирослав Димитров
9,5 милиона евро ще получи Сръбският футболен съюз за класирането на Евро 2024, футболисти и треньори си поделят 40 процента от сумата
9,5 милиона евро ще получи Сръбският футболен съюз за класирането на Евро 2024, футболисти и треньори си поделят 40 процента от сумата
снимка: БТА/Владимир Шоков
Лесковац,  
20.11.2023 12:23
 (БТА)

След повече от две десетилетия Сърбия най-накрая ще играе на Европейското първенство и за този успех Сръбският футболен съюз ще получи 9,5 милиона евро от УЕФА, пишат сръбските медии.

Футболистите и треньорският щаб от националния отбор ще си поделят 40 процента от общата сума - 3,8 милиона евро, които ще бъдат разпределени взависимост от представянето им в квалификациите, съобщи "Спортски журнал".

/МД/

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