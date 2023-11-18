Подробно търсене

Локомотив Новосибирск и Пламен Константинов постигнаха победа срещу Зенит Санкт Петербург в шампионата на Русия по волейбол

Асен Даскалов
Локомотив Новосибирск и Пламен Константинов постигнаха победа срещу Зенит Санкт Петербург в шампионата на Русия по волейбол
Локомотив Новосибирск и Пламен Константинов постигнаха победа срещу Зенит Санкт Петербург в шампионата на Русия по волейбол
снимка: БТА
Новосибирск,  
18.11.2023 17:11
 (БТА)

Воденият от българския треньор Пламен Константинов отбор на Локомотив Новосибирск постигна победа с 3:0 (25:23, 25:13, 25:23) у дома срещу Зенит Санкт Петербург в мач от шестия кръг от шампионата на Русия по волейбол. 

Българският национал Мартин Атанасов се отличи със 7 точки в полза на победителите. Неговият съотборник Иля Казаченков завърши с 19 точки.

За гостите от Санкт Петербург 13 точки реализира Павел Желязников.

Локомотив има актив от 5 победи и само 1 поражение на второ място във временното класиране, където лидер е Нови Уренгой с шест последователни успеха.
  
Зенит е на осмата позиция след третата си загуба за кампанията.

/ИК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:01 на 18.11.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация