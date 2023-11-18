Локомотив Новосибирск и Пламен Константинов постигнаха победа срещу Зенит Санкт Петербург в шампионата на Русия по волейбол

site.btaЛокомотив Новосибирск и Пламен Константинов постигнаха победа срещу Зенит Санкт Петербург в шампионата на Русия по волейбол
Воденият от българския треньор Пламен Константинов отбор на Локомотив Новосибирск постигна победа с 3:0 (25:23, 25:13, 25:23) у дома срещу Зенит Санкт Петербург в мач от шестия кръг от шампионата на Русия по волейбол.
Българският национал Мартин Атанасов се отличи със 7 точки в полза на победителите. Неговият съотборник Иля Казаченков завърши с 19 точки.
За гостите от Санкт Петербург 13 точки реализира Павел Желязников.
Локомотив има актив от 5 победи и само 1 поражение на второ място във временното класиране, където лидер е Нови Уренгой с шест последователни успеха.
Зенит е на осмата позиция след третата си загуба за кампанията.
/ИК/
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