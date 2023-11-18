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Берое и Етър се класираха за осминафиналите в турнира за Купата на България

Мирослав Димитров
Берое и Етър се класираха за осминафиналите в турнира за Купата на България
Берое и Етър се класираха за осминафиналите в турнира за Купата на България
снимка: БТА/Христо Касабов
София,  
18.11.2023 16:13
 (БТА)

Срещи от 1/16-финалите в турнира за Купата на България по футбол:

Бдин (Видин) - Берое (Стара Загора)                     1:2 след продължения, 1:1 в редовното време
голмайстори:  0:1 Георги Иванов 59-автогол, 1:1 Цветомир Тодоров 61, 1:2 Леандро Годой 105+2
                   
Черноморец (Бургас) - Етър ВТ (Велико Търново)  2:3 след продължения, 2:2 в редовното време
голмайстори: 1:0 Петър Пейчев 36, 2:0 Артьом Холод 57, 2:1 Шахредин Бухолда 77, 2:2 Шахредин Бухолда 79, Шахредин Бухолда 96
  
от 9 ноември:
Черноморец (Балчик) - ЦСКА-София                       0:3

от 8 ноември:
Струмска слава (Радомир) - Ботев (Пловдив)          0:3

от 1-и ноември:
Спартак (Варна) - Крумовград (Крумовград)           1:0
Марица (Пловдив) - ЦСКА 1948 (София)                  0:1 
Септември (София) - Ботев (Враца)                          3:4 след изпълнение на дузпи, 
5:5 след продължения, 3:3 в редовното време

от 31 октомври:
Литекс (Ловеч) - Черно море (Варна)                      1:0 

от 14 октомври:
Добруджа (Добрич) - Локомотив (Пловдив)           3:4 (2:2) след продължения
Спартак (Плевен) - Локомотив (София)                   0:1 
Вихрен (Сандански) - Пирин (Благоевград)             0:1
Септември (Тервел) - Арда (Кърджали)                   0:4 
Спортист (Своге) - Хебър  (Пазарджик)                   0:1
       
на 22 ноември:
Янтра (Габрово) - Славия (София)                 
Балкан (Ботевград) - Лудогорец (Разград)        
Дунав (Русе) - Левски (София)


Осминафинални срещи:

Локомотив София - Спартак Варна - играе се
Пирин Благоевград - Ботев Враца - играе се

5-7 декември:
Етър (Велико Търново) - Ботев (Пловдив)
Арда Кърджали - Литекс Ловеч
Янтра/Славия - ЦСКА-София
Хебър Пазарджик - Дунав Русе/Левски
Балкан Ботевград/Лудогорец - Локомотив Пловдив
ЦСКА 1948 - Берое

/МД/

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