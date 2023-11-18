Берое и Етър се класираха за осминафиналите в турнира за Купата на България

Срещи от 1/16-финалите в турнира за Купата на България по футбол:

Бдин (Видин) - Берое (Стара Загора) 1:2 след продължения, 1:1 в редовното време

голмайстори: 0:1 Георги Иванов 59-автогол, 1:1 Цветомир Тодоров 61, 1:2 Леандро Годой 105+2



Черноморец (Бургас) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:3 след продължения, 2:2 в редовното време

голмайстори: 1:0 Петър Пейчев 36, 2:0 Артьом Холод 57, 2:1 Шахредин Бухолда 77, 2:2 Шахредин Бухолда 79, Шахредин Бухолда 96



от 9 ноември:

Черноморец (Балчик) - ЦСКА-София 0:3

от 8 ноември:

Струмска слава (Радомир) - Ботев (Пловдив) 0:3

от 1-и ноември:

Спартак (Варна) - Крумовград (Крумовград) 1:0

Марица (Пловдив) - ЦСКА 1948 (София) 0:1

Септември (София) - Ботев (Враца) 3:4 след изпълнение на дузпи,

5:5 след продължения, 3:3 в редовното време

от 31 октомври:

Литекс (Ловеч) - Черно море (Варна) 1:0

от 14 октомври:

Добруджа (Добрич) - Локомотив (Пловдив) 3:4 (2:2) след продължения

Спартак (Плевен) - Локомотив (София) 0:1

Вихрен (Сандански) - Пирин (Благоевград) 0:1

Септември (Тервел) - Арда (Кърджали) 0:4

Спортист (Своге) - Хебър (Пазарджик) 0:1



на 22 ноември:

Янтра (Габрово) - Славия (София)

Балкан (Ботевград) - Лудогорец (Разград)

Дунав (Русе) - Левски (София)



Осминафинални срещи:

Локомотив София - Спартак Варна - играе се

Пирин Благоевград - Ботев Враца - играе се

5-7 декември:

Етър (Велико Търново) - Ботев (Пловдив)

Арда Кърджали - Литекс Ловеч

Янтра/Славия - ЦСКА-София

Хебър Пазарджик - Дунав Русе/Левски

Балкан Ботевград/Лудогорец - Локомотив Пловдив

ЦСКА 1948 - Берое