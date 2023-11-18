Берое и Етър се класираха за осминафиналите в турнира за Купата на България

site.btaБерое и Етър се класираха за осминафиналите в турнира за Купата на България
Срещи от 1/16-финалите в турнира за Купата на България по футбол:
Бдин (Видин) - Берое (Стара Загора) 1:2 след продължения, 1:1 в редовното време
голмайстори: 0:1 Георги Иванов 59-автогол, 1:1 Цветомир Тодоров 61, 1:2 Леандро Годой 105+2
Черноморец (Бургас) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:3 след продължения, 2:2 в редовното време
голмайстори: 1:0 Петър Пейчев 36, 2:0 Артьом Холод 57, 2:1 Шахредин Бухолда 77, 2:2 Шахредин Бухолда 79, Шахредин Бухолда 96
от 9 ноември:
Черноморец (Балчик) - ЦСКА-София 0:3
от 8 ноември:
Струмска слава (Радомир) - Ботев (Пловдив) 0:3
от 1-и ноември:
Спартак (Варна) - Крумовград (Крумовград) 1:0
Марица (Пловдив) - ЦСКА 1948 (София) 0:1
Септември (София) - Ботев (Враца) 3:4 след изпълнение на дузпи,
5:5 след продължения, 3:3 в редовното време
от 31 октомври:
Литекс (Ловеч) - Черно море (Варна) 1:0
от 14 октомври:
Добруджа (Добрич) - Локомотив (Пловдив) 3:4 (2:2) след продължения
Спартак (Плевен) - Локомотив (София) 0:1
Вихрен (Сандански) - Пирин (Благоевград) 0:1
Септември (Тервел) - Арда (Кърджали) 0:4
Спортист (Своге) - Хебър (Пазарджик) 0:1
на 22 ноември:
Янтра (Габрово) - Славия (София)
Балкан (Ботевград) - Лудогорец (Разград)
Дунав (Русе) - Левски (София)
Осминафинални срещи:
Локомотив София - Спартак Варна - играе се
Пирин Благоевград - Ботев Враца - играе се
5-7 декември:
Етър (Велико Търново) - Ботев (Пловдив)
Арда Кърджали - Литекс Ловеч
Янтра/Славия - ЦСКА-София
Хебър Пазарджик - Дунав Русе/Левски
Балкан Ботевград/Лудогорец - Локомотив Пловдив
ЦСКА 1948 - Берое
/МД/
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