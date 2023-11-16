Волейболният шампион Нефтохимик 2010 се разделя с Марсел Лукс

Нефтохимик 2010 се раздели със словака Марсел Лукс, потвърдиха от българския волейболен шампион в четвъртък. Посрещачът разтрогна договора си с бургаския клуб по взаимно съгласие.

29-годишният Лукс, който е шампион на Словакия и Чехия, не можа да бъде пълноценен за Нефтохимик 2010 и беше преследван от контузии. Заради травма Лукс имаше епизодично участие в мачовете от турнира от последната фаза на квалификациите за влизане в Шампионската лига.

В румънския град Галац се налагаше като посрещач да играе диагоналът Венелин Кадънков.

ВК Нефтохимик 2010 привлече посрещач в лицето на Бранимир Грозданов. Той може да дебютира в петък в двубой от шампионата срещу ЦСКА в София.