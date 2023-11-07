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ЦСКА 1948 попадна в топ 6 с победа над Левски

Ивайло Георгиев
ЦСКА 1948 попадна в топ 6 с победа над Левски
ЦСКА 1948 попадна в топ 6 с победа над Левски
Снимка: БТА
Бистрица,  
07.11.2023 19:31
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мач от 16-ия кръг на efbet Лига между отборите на ЦСКА 1948 и Левски:

ЦСКА 1948 - Левски - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Педриньо 59
червен картон: Антонио Вутов 80 (ЦСКА 1948)

Черно море - Арда - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Васил Панайотов 81

от петък:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 0:0

Берое - Пирин - 0:0

от понеделник:
Ботев (Враца) - Локомотив (София) - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Гонсало Кардосо 30, 0:2 Антони Иванов 60 

Славия - Етър - 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Тони Тасев 18-дузпа, 2:0 Майкъл Естрада 59

ЦСКА-София - Хебър - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Матиас Фаетон 45, 2:0 Майкъл Естрада 59, 3:0 Станислав Шопов 90

от неделя:
Лудогорец - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Квадва Дуа 16

Класиране:
 1. Черно море       16 10   5   1   26:12   35 точки
 2. ЦСКА-София       16 10   5   1   23:8    35 
 3. Лудогорец        15 10   3   2   36:9    33 
 4. Локомотив (Пд)   16  9   5   2   29:15   32
 5. Левски           16  8   3   5   23:12   27
 6. ЦСКА 1948        14  7   5   2   15:8    26 
 7. Арда             15  7   4   4   21:9    25
 8. Берое            16  6   3   7   15:22   21
 9. Ботев (Пд)       16  5   4   7   26:21   19
10. Хебър            16  5   4   7   17:21   19
11. Крумовград       16  5   3   8   13:21   18
12. Локомотив (Сф)   16  5   2   9   12:29   17
13. Славия           16  4   2   10  10:26   14
14. Пирин            16  3   3   10  9:23    12
15. Ботев (Вр)       16  3   1   12  10:31   10
16. Етър             16  2   2   12  11:29    8

/МД/

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