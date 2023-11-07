ЦСКА 1948 попадна в топ 6 с победа над Левски

site.btaЦСКА 1948 попадна в топ 6 с победа над Левски
Първенство на България по футбол, мач от 16-ия кръг на efbet Лига между отборите на ЦСКА 1948 и Левски:
ЦСКА 1948 - Левски - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Педриньо 59
червен картон: Антонио Вутов 80 (ЦСКА 1948)
Черно море - Арда - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Васил Панайотов 81
от петък:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 0:0
Берое - Пирин - 0:0
от понеделник:
Ботев (Враца) - Локомотив (София) - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Гонсало Кардосо 30, 0:2 Антони Иванов 60
Славия - Етър - 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Тони Тасев 18-дузпа, 2:0 Майкъл Естрада 59
ЦСКА-София - Хебър - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Матиас Фаетон 45, 2:0 Майкъл Естрада 59, 3:0 Станислав Шопов 90
от неделя:
Лудогорец - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Квадва Дуа 16
Класиране: 1. Черно море 16 10 5 1 26:12 35 точки 2. ЦСКА-София 16 10 5 1 23:8 35 3. Лудогорец 15 10 3 2 36:9 33 4. Локомотив (Пд) 16 9 5 2 29:15 32 5. Левски 16 8 3 5 23:12 27 6. ЦСКА 1948 14 7 5 2 15:8 26 7. Арда 15 7 4 4 21:9 25 8. Берое 16 6 3 7 15:22 21 9. Ботев (Пд) 16 5 4 7 26:21 19 10. Хебър 16 5 4 7 17:21 19 11. Крумовград 16 5 3 8 13:21 18 12. Локомотив (Сф) 16 5 2 9 12:29 17 13. Славия 16 4 2 10 10:26 14 14. Пирин 16 3 3 10 9:23 12 15. Ботев (Вр) 16 3 1 12 10:31 10 16. Етър 16 2 2 12 11:29 8
/МД/
news.modal.header
news.modal.text