Гол на Васил Панайотов донесе десета победа на Черно море в първенството

Мачове от XVI кръг в efbet Лига: Черно море - Арда - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Васил Панайотов 81 От 17:30 часа: ЦСКА 1948 - Левски от петък: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 0:0 Берое - Пирин - 0:0 от понеделник: Ботев (Враца) - Локомотив (София) - 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Гонсало Кардосо 30, 0:2 Антони Иванов 60 Славия - Етър - 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Тони Тасев 18-дузпа, 2:0 Майкъл Естрада 59 ЦСКА-София - Хебър - 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Матиас Фаетон 45, 2:0 Майкъл Естрада 59, 3:0 Станислав Шопов 90 от неделя: Лудогорец - Крумовград - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Квадва Дуа 16 Класиране: 1. ЦСКА-София 16 10 5 1 23:8 35 точки 2. Черно море 16 10 5 1 26:12 35 3. Лудогорец 15 10 3 2 36:9 33 4. Локомотив (Пд) 16 9 5 2 29:15 32 5. Левски 15 8 3 4 23:11 27 6. Арда 15 7 4 4 21:9 25 7. ЦСКА 1948 13 6 5 2 14:8 23 8. Берое 16 6 3 7 15:22 21 9. Ботев (Пд) 16 5 4 7 26:21 19 10. Хебър 16 5 4 7 17:21 19 11. Крумовград 16 5 3 8 13:21 18 12. Локомотив (Сф) 16 5 2 9 12:29 17 13. Славия 16 4 2 10 10:26 14 14. Пирин 16 3 3 10 9:23 12 15. Ботев (Вр) 16 3 1 12 10:31 10 16. Етър 16 2 2 12 11:29 8