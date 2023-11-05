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Лудогорец постигна минимална победа над Крумовград и излезе на първо място в efbet Лигата

Христо Бонински
Лудогорец постигна минимална победа над Крумовград и излезе на първо място в efbet Лигата
Лудогорец постигна минимална победа над Крумовград и излезе на първо място в efbet Лигата
Снимка: БТА
Разград,  
05.11.2023 17:27
 (БТА)

Efbet лига, XVI кръг

Лудогорец - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Квадва Дуа 16

В понеделник от 13:00 часа:
Ботев (Враца) - Локомотив (София)

От 15:30 часа:
Славия - Етър

От 18:00 часа
ЦСКА-София - Хебър

Във вторник от 15:00 часа:
Черно море - Арда

От 17:30 часа:
ЦСКА 1948 - Левски


от петък:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 0:0
Берое - Пирин - 0:0

Класиране:
1. Лудогорец        15 10   3   2   36:9    33
2. ЦСКА-София       15  9   5   1   2078    32 
3. Черно море       15  9   5   1   25:12   32
4. Локомотив (Пд)   16  9   5   2   29:15   32
5. Левски           15  8   3   4   23:11   27
6. Арда             14  7   4   3   21:8    25
7. ЦСКА 1948        13  6   5   2   14:8    23
8. Берое            16  6   3   7   15:22   21
9. Ботев (Пд)       16  5   4   7   26:21   19
10. Хебър           15  5   4   6   17:18   19
11. Крумовград      16  5   3   8   13:21   18
12. Локомотив (Сф)  15  4   2   9   10:29   14
13. Пирин           16  3   3   10  9:23    12
14. Славия          15  3   2   10  9:26    11
15. Ботев (Вр)      15  3   1   11  10:29   10
16. Етър            15  2   2   11  11:28   8

/ХБ/

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