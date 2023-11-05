Лудогорец постигна минимална победа над Крумовград и излезе на първо място в efbet Лигата

Efbet лига, XVI кръг

Лудогорец - Крумовград - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Квадва Дуа 16 В понеделник от 13:00 часа: Ботев (Враца) - Локомотив (София) От 15:30 часа: Славия - Етър От 18:00 часа ЦСКА-София - Хебър Във вторник от 15:00 часа: Черно море - Арда От 17:30 часа: ЦСКА 1948 - Левски от петък: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 0:0 Берое - Пирин - 0:0 Класиране: 1. Лудогорец 15 10 3 2 36:9 33 2. ЦСКА-София 15 9 5 1 2078 32 3. Черно море 15 9 5 1 25:12 32 4. Локомотив (Пд) 16 9 5 2 29:15 32 5. Левски 15 8 3 4 23:11 27 6. Арда 14 7 4 3 21:8 25 7. ЦСКА 1948 13 6 5 2 14:8 23 8. Берое 16 6 3 7 15:22 21 9. Ботев (Пд) 16 5 4 7 26:21 19 10. Хебър 15 5 4 6 17:18 19 11. Крумовград 16 5 3 8 13:21 18 12. Локомотив (Сф) 15 4 2 9 10:29 14 13. Пирин 16 3 3 10 9:23 12 14. Славия 15 3 2 10 9:26 11 15. Ботев (Вр) 15 3 1 11 10:29 10 16. Етър 15 2 2 11 11:28 8