Арда и Левски завършиха наравно

Първенство на България по футбол, отложен мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Арда (Кърджали) и Левски:
Арда (Кърджали) - Левски - 0:0
временно класиране:
1. Черно море 15 9 5 1 25:12 32 точки
2. ЦСКА-София 15 9 5 1 20:8 32
3. Локомотив (Пловдив) 15 9 4 2 29:15 31
4. Лудогорец 13 8 3 2 33:9 27
5. Левски 15 8 3 4 23:11 27
6. Арда 14 7 4 3 21:8 25
7. ЦСКА 1948 13 6 5 2 14:8 23
8. Берое 15 6 2 7 15:22 20
9. Хебър 15 5 4 6 17:18 19
10. Крумовград 15 5 3 7 13:20 18
11. Ботев (Пловдив) 15 5 3 7 26:21 18
12. Локомотив (София) 15 4 2 9 10:29 14
13. Пирин 15 3 2 10 9:23 11
14. Славия 14 3 2 9 9:24 11
15. Ботев (Враца) 15 3 1 11 10:29 10
16. Етър 15 2 2 11 11:28 8
/АВ/