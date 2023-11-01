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Арда и Левски завършиха наравно

Ивайло Георгиев
Арда и Левски завършиха наравно
Арда и Левски завършиха наравно
Снимка: БТА
Кърджали,  
01.11.2023 21:27
 (БТА)

Първенство на България по футбол, отложен мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Арда (Кърджали) и Левски:

Арда (Кърджали) - Левски - 0:0
 
временно класиране:

 1. Черно море          15   9   5   1   25:12   32 точки 
 2. ЦСКА-София          15   9   5   1   20:8    32
 3. Локомотив (Пловдив) 15   9   4   2   29:15   31 
 4. Лудогорец           13   8   3   2   33:9    27
 5. Левски              15   8   3   4   23:11   27
 6. Арда                14   7   4   3   21:8    25
 7. ЦСКА 1948           13   6   5   2   14:8    23 
 8. Берое               15   6   2   7   15:22   20
 9. Хебър               15   5   4   6   17:18   19
10. Крумовград          15   5   3   7   13:20   18
11. Ботев (Пловдив)     15   5   3   7   26:21   18   
12. Локомотив (София)   15   4   2   9   10:29   14
13. Пирин               15   3   2  10    9:23   11 
14. Славия              14   3   2   9    9:24   11
15. Ботев (Враца)       15   3   1  11   10:29   10
16. Етър                15   2   2  11   11:28    8

 

/АВ/

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01.11.2023 21:29

Равенство между Арда и Левски остави двата отбора в подножието на топ 6 в efbet Лига

Първенство на България по футбол, отложен мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Арда (Кърджали) и Левски: Арда - Левски - 0:0стадион: "Арена Арда", Кърджалиглавен съдия: Валентин Железовжълти картони: Пламен Крачунов, Преслав Боруков

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