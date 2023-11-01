Арда и Левски завършиха наравно

Първенство на България по футбол, отложен мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Арда (Кърджали) и Левски:

Арда (Кърджали) - Левски - 0:0



временно класиране:

1. Черно море 15 9 5 1 25:12 32 точки 2. ЦСКА-София 15 9 5 1 20:8 32 3. Локомотив (Пловдив) 15 9 4 2 29:15 31 4. Лудогорец 13 8 3 2 33:9 27 5. Левски 15 8 3 4 23:11 27 6. Арда 14 7 4 3 21:8 25 7. ЦСКА 1948 13 6 5 2 14:8 23 8. Берое 15 6 2 7 15:22 20 9. Хебър 15 5 4 6 17:18 19 10. Крумовград 15 5 3 7 13:20 18 11. Ботев (Пловдив) 15 5 3 7 26:21 18 12. Локомотив (София) 15 4 2 9 10:29 14 13. Пирин 15 3 2 10 9:23 11 14. Славия 14 3 2 9 9:24 11 15. Ботев (Враца) 15 3 1 11 10:29 10 16. Етър 15 2 2 11 11:28 8