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Георги Кабаков ще ръководи дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив

Асен Даскалов
Георги Кабаков ще ръководи дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив
Георги Кабаков ще ръководи дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив
снимка: БТА
София,  
31.10.2023 19:01
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от 16-ия кръг в Първа футболна лига:

3 ноември, 17:00 часа
ПФК Берое-Стара Загора - Пирин Благоевград
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Християна Красимирова Гутева    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Георги Спасов Славов     
 
3 ноември, 19:30 часа
ПФК Ботев Пловдив - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
5 ноември, 15:30 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Крумовград
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
6 ноември, 13:00 часа
ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив София 1929
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
6 ноември, 15:30 часа
ПФК Славия 1913 - ФК Етър ВТ
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
6 ноември, 18:00 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК Хебър 1918
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
7 ноември, 15:00 часа
ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
7 ноември, 17:30 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Александър Костадинов Костадинов  

/АВ/

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