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Четирима елитни съдии бяха назначени за мачовете от 1/16-финалите за Купата на България през новата седмица

Атанас Василев
Четирима елитни съдии бяха назначени за мачовете от 1/16-финалите за Купата на България през новата седмица
Четирима елитни съдии бяха назначени за мачовете от 1/16-финалите за Купата на България през новата седмица
снимка: БТА
София,  
28.10.2023 18:11
 (БТА)

Турнир за Купата на България по футбол, срещи от 1/16-финалите - съдийски назначения:

31 октомври 2023 г., вторник, 17:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Черно море (Варна)
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Милко Петков Николов     
 
1 ноември 2023 г., сряда, 13:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
1 ноември 2023 г., сряда, 13:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Враца
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
1 ноември 2023 г., сряда, 15:00 ч.
Спартак 1918 (Варна) - ФК Крумовград
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Димитър Панайотов Костов

/АВ/

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