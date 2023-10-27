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Берое се наложи у дома срещу Левски в Първа лига

Асен Даскалов
Берое се наложи у дома срещу Левски в Първа лига
Берое се наложи у дома срещу Левски в Първа лига
снимка: БТА
София,  
27.10.2023 21:07
 (БТА) 
Срещи от 15-ия кръг на efbet Лига, резултати, голмайстори и класиране:

Славия - Крумовград           -  2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Виктор Генев 16, 2:0 Тони Тасев 81-дузпа

ЦСКА-София - Арда Кърджали    - 0:0

Берое - Левски                -   2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Джани Политино 4, 1:1 Кристиан Димитров 45, 2:1 Леандро Годой 73

от четвъртък:
ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив - 1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Георги Русев 15, 1:1 Джовани 44-дузпа

Ботев Пловдив - Локомотив София - 6:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 4, 2:0 Самюел Акере 12, 3:0 Ивелин Попов 45+1-дузпа, 4:0 Уме Емануел 56, 5:0 Антоан Бароан 66, 6:0 Самюел Акере 77

Черно море - Пирин Благоевград - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Юго Комано 9, 1:1 Пабло Гарсия 17, 2:1 Даниел Димов 84

от сряда:
Етър Велико Търново - Ботев Враца - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Бубакар Траоре 5, 1:1 Красимир Костов 11-автогол, 2:1 Ивайло Димитров 50-дузпа

в неделя:
Лудогорец - Хебър

временно класиране:
 1. Черно море          15   9   5   1   25:12   32 точки  
 2. Локомотив (Пловдив) 15   9   4   2   29:15   31 
 3. ЦСКА-София          14   8   5   1   19:8    29
 4. Левски              14   8   2   4   23:11   26
 5. Лудогорец           12   7   3   2   30:8    24
 6. Арда                13   7   3   3   21:8    24
 7. ЦСКА 1948           13   6   5   2   14:8    23 
 8. Берое               15   6   2   7   15:22   20
 9. Хебър               14   5   4   5   16:15   19
10. Крумовград          15   5   3   7   13:20   18
11. Ботев (Пловдив)     15   5   3   7   26:21   18   
12. Локомотив (София)   15   4   2   9   10:29   14
13. Пирин               15   3   2  10    9:23   11 
14. Славия              14   3   2   9    9:24   11
15. Ботев (Враца)       15   3   1  11   10:29   10
16. Етър                14   2   2  10   11:27    8

/ГК/

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