Берое се наложи у дома срещу Левски в Първа лига

Срещи от 15-ия кръг на efbet Лига, резултати, голмайстори и класиране: Славия - Крумовград - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Виктор Генев 16, 2:0 Тони Тасев 81-дузпа ЦСКА-София - Арда Кърджали - 0:0 Берое - Левски - 2:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Джани Политино 4, 1:1 Кристиан Димитров 45, 2:1 Леандро Годой 73 от четвъртък: ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив - 1:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Георги Русев 15, 1:1 Джовани 44-дузпа Ботев Пловдив - Локомотив София - 6:0 (3:0) голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 4, 2:0 Самюел Акере 12, 3:0 Ивелин Попов 45+1-дузпа, 4:0 Уме Емануел 56, 5:0 Антоан Бароан 66, 6:0 Самюел Акере 77 Черно море - Пирин Благоевград - 2:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Юго Комано 9, 1:1 Пабло Гарсия 17, 2:1 Даниел Димов 84 от сряда: Етър Велико Търново - Ботев Враца - 2:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Бубакар Траоре 5, 1:1 Красимир Костов 11-автогол, 2:1 Ивайло Димитров 50-дузпа в неделя: Лудогорец - Хебър временно класиране: 1. Черно море 15 9 5 1 25:12 32 точки 2. Локомотив (Пловдив) 15 9 4 2 29:15 31 3. ЦСКА-София 14 8 5 1 19:8 29 4. Левски 14 8 2 4 23:11 26 5. Лудогорец 12 7 3 2 30:8 24 6. Арда 13 7 3 3 21:8 24 7. ЦСКА 1948 13 6 5 2 14:8 23 8. Берое 15 6 2 7 15:22 20 9. Хебър 14 5 4 5 16:15 19 10. Крумовград 15 5 3 7 13:20 18 11. Ботев (Пловдив) 15 5 3 7 26:21 18 12. Локомотив (София) 15 4 2 9 10:29 14 13. Пирин 15 3 2 10 9:23 11 14. Славия 14 3 2 9 9:24 11 15. Ботев (Враца) 15 3 1 11 10:29 10 16. Етър 14 2 2 10 11:27 8