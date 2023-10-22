Арда и Лудогорец завършиха наравно в последен мач от 14-ия кръг на efbet Лига

Равенството 0:0 между Лудогорец и Арда е несправедлив резултат, сигурен е старши треньорът на шампионите Ивайло Петев. Той подчерта, че неговият отбор е играл по-добре и е имал повече положения за гол. "Не мисля, че резултатът е справедлив. В