Левски победи Черно море като домакин

site.btaЛевски победи Черно море като домакин
Първенство на България по футбол, мачове от 14-ия кръг в Първа лига:
Левски - Черно море (Варна) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Джавад Ел Джемили 57
червен картон: Влатко Дробаров 22 (Черно море)
Хебър (Пазарджик) - Славия - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Георги Вълчев 90+8 от дузпа
по-късно днес:
Арда (Кърджали) - Лудогорец
от събота:
Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Иван Тасев 45+1, 1:1 Матиас Фаетон 79, 1:2 Джонатан Линдсет 80
червен картон: Аюб Абу 84 (Пирин)
Локомотив (София) - ЦСКА 1948 - 0:0
Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:5 (1:2)
голмайстори: 1:0 Браян Переа 3, 1:1 Янис Карабельов 5, 1:2 Фаустас Степонавичус 27, 2:2 Марко Мажуга 50, 2:3 Емануел Уме 55, 3:3 Браян Переа 63 (дузпа), 3:4 Емануел Уме 77, 3:5 Антоан Бароан 80
от петък:
Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Вини Трибуле 29, 0:2 Сантиаго Годой 43, 1:2 Димитър Илиев 90+5
Крумовград - Етър (Велико Търново) - 0:0 (0:0)
временно класиране: 1. Локомотив (Пловдив) 14 9 3 2 28:14 30 точки 2. Черно море 14 8 5 1 23:11 29 3. ЦСКА-София 13 8 4 1 19:8 28 4. Левски 13 8 2 3 22:9 26 5. Лудогорец 11 7 2 2 30:8 23 6. Арда 11 7 1 3 21:8 22 7. ЦСКА 1948 12 6 4 2 13:7 22 8. Хебър 14 5 4 5 16:15 19 9. Крумовград 14 5 3 6 13:18 18 10. Берое 14 5 2 7 13:21 17 11. Ботев (Пловдив) 14 4 3 7 20:21 15 12. Локомотив (София) 14 4 2 8 10:23 14 13. Пирин 14 3 2 9 8:21 11 14. Ботев (Враца) 14 3 1 10 9:27 10 15. Славия 13 2 2 9 7:24 8 16. Етър 13 1 2 10 9:26 5
/KM/
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