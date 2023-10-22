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Левски победи Черно море като домакин

Ивайло Георгиев
Левски победи Черно море като домакин
Левски победи Черно море като домакин
Снимка: БТА
София,  
22.10.2023 18:26
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 14-ия кръг в Първа лига:

Левски - Черно море (Варна) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Джавад Ел Джемили 57
червен картон: Влатко Дробаров 22 (Черно море)

Хебър (Пазарджик) - Славия - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Георги Вълчев 90+8 от дузпа

по-късно днес:
Арда (Кърджали) - Лудогорец

от събота:
Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Иван Тасев 45+1, 1:1 Матиас Фаетон 79, 1:2 Джонатан Линдсет 80
червен картон: Аюб Абу 84 (Пирин)

Локомотив (София) - ЦСКА 1948 - 0:0

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:5 (1:2)
голмайстори: 1:0 Браян Переа 3, 1:1 Янис Карабельов 5, 1:2 Фаустас Степонавичус 27, 2:2 Марко Мажуга 50, 2:3 Емануел Уме 55, 3:3 Браян Переа 63 (дузпа), 3:4 Емануел Уме 77, 3:5 Антоан Бароан 80

от петък:
Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Вини Трибуле 29, 0:2 Сантиаго Годой 43, 1:2 Димитър Илиев 90+5

Крумовград - Етър (Велико Търново)        - 0:0 (0:0)

временно класиране:
 1. Локомотив (Пловдив) 14   9   3   2   28:14   30 точки
 2. Черно море          14   8   5   1   23:11   29   
 3. ЦСКА-София          13   8   4   1   19:8    28
 4. Левски              13   8   2   3   22:9    26
 5. Лудогорец           11   7   2   2   30:8    23
 6. Арда                11   7   1   3   21:8    22
 7. ЦСКА 1948           12   6   4   2   13:7    22 
 8. Хебър               14   5   4   5   16:15   19 
 9. Крумовград          14   5   3   6   13:18   18
10. Берое               14   5   2   7   13:21   17
11. Ботев (Пловдив)     14   4   3   7   20:21   15
12. Локомотив (София)   14   4   2   8   10:23   14
13. Пирин               14   3   2   9    8:21   11 
14. Ботев (Враца)       14   3   1  10    9:27   10
15. Славия              13   2   2   9    7:24    8
16. Етър                13   1   2  10    9:26    5

 

 

/KM/

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22.10.2023 18:27

Левски нанесе първо поражение на Черно море след красив гол на Ел Джемили през второто полувреме

Първенство на България по футбол, мач от 14-ия кръг на efbet Лига между Левски и Черно море (Варна): Левски - Черно море (Варна) - 1:0 (0:0)голмайстори: 1:0 Джавад Ел Джемили 57червен картон: Влатко Дробаров 22 (Черно море)стадион: "Георги

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