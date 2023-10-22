Левски победи Черно море като домакин

Първенство на България по футбол, мач от 14-ия кръг на efbet Лига между Левски и Черно море (Варна): Левски - Черно море (Варна) - 1:0 (0:0)голмайстори: 1:0 Джавад Ел Джемили 57червен картон: Влатко Дробаров 22 (Черно море)стадион: "Георги