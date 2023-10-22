Дунав победи Струмска слава като домакин

Първенство на България по футбол, срещи от 14-ия кръг във Втора лига:

Янтра 2019 (Габрово) - ЦСКА 1948 II (София) - 0:1

Дунав (Русе) - Струмска слава 1927 (Радомир) - 1:0

от събота:

Марек (Дупница) - Спортист (Своге) - 2:0

Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен) - 3:0

Бдин (Видин) - Лудогорец II (Разград) - 0:2

Марица (Пловдив) - Монтана - 1:2

от петък:

Беласица (Петрич) - Литекс (Ловеч) - 0:1

Спартак 1918 (Варна) - Черноморец (Балчик) - 4:0

в понеделник:

Септември (София) - Добруджа 1919 (Добрич)

временно класиране: 1. Септември 13 9 2 2 23:13 29 точки 2. Монтана 14 8 4 2 18:9 28 3. Марек 1915 (Дупница) 14 7 6 1 13:6 27 4. Спартак Варна 14 8 2 4 19:10 26 5. Добруджа 1919 13 6 4 3 17:9 22 6. Янтра 2019 (Габрово) 13 6 2 5 17:15 20 7. Дунав (Русе) 14 5 5 4 11:14 20 8. Струмска слава 14 6 2 6 16:15 20 9. Черноморец (Бургас) 13 5 5 3 15:12 20 10. ЦСКА 1948 II 14 5 4 5 14:15 19 11. Литекс 14 4 4 6 12:17 16 12. Марица (Пловдив) 14 5 1 8 16:22 16 13. Беласица 14 4 3 7 12:14 15 14. Спартак (Плевен) 14 5 0 9 14:20 15 15. Лудогорец II 12 4 2 6 13:14 14 16. Бдин 14 3 3 8 6:13 12 17. Черноморец (Балчик) 14 3 3 8 10:18 12 18. Спортист (Своге) 14 2 4 8 12:22 10