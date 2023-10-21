ЦСКА-София победи Пирин в Благоевград

Иво Тренчев е доволен от пресдтавянето на футболистите на Пирин срещу ЦСКА-София, но съжалява за изпуснатите точки в мач от 14-ия кръг на футболната efbet Лига. Неговият отбор водеше до 79-ата минута, но допусна бързи два гола и загуби. "Първото