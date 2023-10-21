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Борусия Дортмунд спечели срещу Вердер и излезе начело в класирането

Боян Денчев
Борусия Дортмунд спечели срещу Вердер и излезе начело в класирането
Борусия Дортмунд спечели срещу Вердер и излезе начело в класирането
снимка: АР
Дортмунд,  
21.10.2023 09:48
 (БТА)

Борусия (Дортмунд) стигна до успех с 1:0 в домакинството си на Вердер (Бремен) от 8-ия кръг на Бундеслигата. Победата дойде след красиво изпълнение на Юлиан Бранд в 67-ата минута. По този начин Борусия се изкачи на лидерската позиция във временното класиране с актив от 20 точки.

Вердер пък остава на 14-тото място с 6 пункта.



Първенство на Германия по футбол, срещи от 8-ия кръг на Бундеслигата:

Борусия Дортмунд – Вердер Бремен	1:0
днес:
Дармщат – РБ Лайпциг
Фрайбург – Бохум
Хофенхайм – Айнтрахт Франкфурт
Унион Берлин – Щутгарт
Волфсбург – Байер Леверкузен
Майнц 05 – Байерн Мюнхен

неделя:
Кьолн – Борусия Мьонхенгладбах
Хайнденхайм - Аугсбург

временно класиране:
 1. Борусия Дортмунд    8    6  2   0  17:8   20 точки
 2. Байер Леверкузен    7    6  1   0  23:6   19
 3. Щутгарт             7    6  0   1  22:8   18
 4. Байерн Мюнхен       7    5  2   0  23:6   17
 5. Хофенхайм           7    5  0   2  16:11  15
 6. РБ Лайпциг          7    4  2   1  16:6   14
 7. Волфсбург           7    4  0   3  10:9   12 
 8. Айнтрахт Франкфурт  7    2  4   1   6:5   10
 9. Фрайбруг            7    3  1   3   7:13  10
10. Хайденхайм          7    2  1   4  10:15   7
11. Дармщадт            7    2  1   4  12:19   7
12. Борусия Мьонхенгл   7    1  3   3  13:16   6
13. Унион Берлин        7    2  0   5  11:14   6   
14. Вердер Бремен       8    2  0   6  12:18   6
14. Аугсбург            7    1  2   4  10:17   5
16. Бохум               7    0  4   3   5:19   4
17. Майнц 05            7    0  2   5   6:19   2
18. Кьолн               7    0  1   6   4:14   1

/БД/

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