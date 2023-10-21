Борусия Дортмунд спечели срещу Вердер и излезе начело в класирането

Борусия (Дортмунд) стигна до успех с 1:0 в домакинството си на Вердер (Бремен) от 8-ия кръг на Бундеслигата. Победата дойде след красиво изпълнение на Юлиан Бранд в 67-ата минута. По този начин Борусия се изкачи на лидерската позиция във временното класиране с актив от 20 точки.

Вердер пък остава на 14-тото място с 6 пункта.





Първенство на Германия по футбол, срещи от 8-ия кръг на Бундеслигата: Борусия Дортмунд – Вердер Бремен 1:0 днес: Дармщат – РБ Лайпциг Фрайбург – Бохум Хофенхайм – Айнтрахт Франкфурт Унион Берлин – Щутгарт Волфсбург – Байер Леверкузен Майнц 05 – Байерн Мюнхен неделя: Кьолн – Борусия Мьонхенгладбах Хайнденхайм - Аугсбург временно класиране: 1. Борусия Дортмунд 8 6 2 0 17:8 20 точки 2. Байер Леверкузен 7 6 1 0 23:6 19 3. Щутгарт 7 6 0 1 22:8 18 4. Байерн Мюнхен 7 5 2 0 23:6 17 5. Хофенхайм 7 5 0 2 16:11 15 6. РБ Лайпциг 7 4 2 1 16:6 14 7. Волфсбург 7 4 0 3 10:9 12 8. Айнтрахт Франкфурт 7 2 4 1 6:5 10 9. Фрайбруг 7 3 1 3 7:13 10 10. Хайденхайм 7 2 1 4 10:15 7 11. Дармщадт 7 2 1 4 12:19 7 12. Борусия Мьонхенгл 7 1 3 3 13:16 6 13. Унион Берлин 7 2 0 5 11:14 6 14. Вердер Бремен 8 2 0 6 12:18 6 14. Аугсбург 7 1 2 4 10:17 5 16. Бохум 7 0 4 3 5:19 4 17. Майнц 05 7 0 2 5 6:19 2 18. Кьолн 7 0 1 6 4:14 1