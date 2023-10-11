Михаел Павлов ще ръководи двубоя от осминафиналите в турнира за купата на България между Добруджа и Локомотив Пловдив

Съдийски назначения за осминафиналните мачове в турнира за купата на България по футбол: 14 октомври, 13:30 часа ПФК Добруджа 1919 - ПФК Локомотив Пловдив 1926 ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Стилян Стоянов Колев СН: Радослав Тодоров Станев 14 октомври, 15:00 часа ОФК Спартак Плевен - ФК Локомотив 1929 София ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Тодор Василев Вуков 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева СН: Цветан Георгиев Георгиев 14 октомври, 15:00 часа ОФК Вихрен Сандански - Пирин Благоевград ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков 14 октомври, 15:00 часа Септември 98 Тервел - ПФК Арда Кърджали 1924 ГС: Мартин Живков Великов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Живко Руменов Петров 4-ТИ: Борис Борисов Попов СН: Борис Димитров Борисов 14 октомври, 15:00 часа Спортист 2009 - ФК Хебър 1918 ГС: Васил Петров Минев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Антонио Тодоров Антов СН: Тихомир Димитров Костовски