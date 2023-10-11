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Михаел Павлов ще ръководи двубоя от осминафиналите в турнира за купата на България между Добруджа и Локомотив Пловдив

Асен Даскалов
Михаел Павлов ще ръководи двубоя от осминафиналите в турнира за купата на България между Добруджа и Локомотив Пловдив
Михаел Павлов ще ръководи двубоя от осминафиналите в турнира за купата на България между Добруджа и Локомотив Пловдив
снимка: БТА
София,  
11.10.2023 16:49
 (БТА) 
Съдийски назначения за осминафиналните мачове в турнира за купата на България по футбол:

14 октомври, 13:30 часа
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
14 октомври, 15:00 часа
ОФК Спартак Плевен - ФК Локомотив 1929 София
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
14 октомври, 15:00 часа
ОФК Вихрен Сандански - Пирин Благоевград
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                   
 
14 октомври, 15:00 часа
Септември 98 Тервел - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
14 октомври, 15:00 часа
Спортист 2009 - ФК Хебър 1918
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Тихомир Димитров Костовски

/ГК/

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