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Лудогорец спечели лесно срещу Пирин

Асен Даскалов
Лудогорец спечели лесно срещу Пирин
Лудогорец спечели лесно срещу Пирин
снимка: БТА
София,  
08.10.2023 22:12
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг в Първа лига: 

Етър (Велико Търново) - Хебър (Пазарджик)  2:5 (2:2)
голмайстори: 0:1 Георги Николов 4, 1:1 Ивайло Димитров 12, 2:1 Шахредин Букхолда 34, 
2:2 Георги Николов 45, 2:3 Николас Пенев 49, 2:4 Ангел Бастунов 53, 2:5 Роберт Мазан 71
червен картон: Георги Николов (Хебър, 78 минута)

ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив)              1:0 (0:0)
голмайстори: Ивайло Чочев 86

Лудогорец - Пирин (Благоевград)          4:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Спас Делев 6, 2:0 Якуб Пьотровски 61, 3:0 Руан Секо 65, 4:0 Кайо Видал 79

от събота: 
ЦСКА-София - Левски             1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Роналдо дос Сантос 43, 1:1 Джонатан Линдсет 49

Славия - Арда (Кърджали)          1:0 (1:0)
голмайстор: Тони Тасев 45
червен картон: Станислав Иванов (Арда) 78

Черно море - Локомотив (Пловдив)  2:2 (1:2) 
голмайстори: 1:0 Даниел Димов 39, 1:2 Евандро 45+1, 45+3, 2:2 Живко Атанасов 90+5
червени картони: Хорхе Сегура (Локомотив) 75, Евандро (Локомотив) 81

от петък:
Крумовград - Ботев (Враца)          1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Милянович 24

Берое - Локомотив (София)           0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Даниел Ками 86

    временно класиране:
 1. Локомотив (Пловдив) 13   9   3   1   27:12   30 точки
 2. Черно море          13   8   5   0   23:10   29   
 3. ЦСКА-София          12   7   4   1   17:7    25
 4. Лудогорец           11   7   2   2   30:8    23
 5. Левски              12   7   2   3   21:9    23
 6. Арда                11   7   1   3   21:8    22
 7. ЦСКА 1948           11   6   3   2   13:7    21   
 8. Крумовград          13   5   2   6   13:18   17
 9. Хебър               13   4   4   5   15:15   16
10. Берое               13   4   2   7   11:20   14
11. Локомотив (София)   13   4   1   8   10:23   13
12. Ботев (Пловдив)     13   3   3   7   15:18   12
13. Пирин               13   3   2   8    7:19   11 
14. Ботев (Враца)       13   3   1   9    6:22   10
15. Славия              12   2   2   8    7:23    8
16. Етър                12   1   1  10    9:26    4

/ИК/

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