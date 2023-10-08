Лудогорец спечели лесно срещу Пирин

Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг в Първа лига: Етър (Велико Търново) - Хебър (Пазарджик) 2:5 (2:2) голмайстори: 0:1 Георги Николов 4, 1:1 Ивайло Димитров 12, 2:1 Шахредин Букхолда 34, 2:2 Георги Николов 45, 2:3 Николас Пенев 49, 2:4 Ангел Бастунов 53, 2:5 Роберт Мазан 71 червен картон: Георги Николов (Хебър, 78 минута) ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив) 1:0 (0:0) голмайстори: Ивайло Чочев 86 Лудогорец - Пирин (Благоевград) 4:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Спас Делев 6, 2:0 Якуб Пьотровски 61, 3:0 Руан Секо 65, 4:0 Кайо Видал 79 от събота: ЦСКА-София - Левски 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Роналдо дос Сантос 43, 1:1 Джонатан Линдсет 49 Славия - Арда (Кърджали) 1:0 (1:0) голмайстор: Тони Тасев 45 червен картон: Станислав Иванов (Арда) 78 Черно море - Локомотив (Пловдив) 2:2 (1:2) голмайстори: 1:0 Даниел Димов 39, 1:2 Евандро 45+1, 45+3, 2:2 Живко Атанасов 90+5 червени картони: Хорхе Сегура (Локомотив) 75, Евандро (Локомотив) 81 от петък: Крумовград - Ботев (Враца) 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Даниел Милянович 24 Берое - Локомотив (София) 0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Даниел Ками 86 временно класиране: 1. Локомотив (Пловдив) 13 9 3 1 27:12 30 точки 2. Черно море 13 8 5 0 23:10 29 3. ЦСКА-София 12 7 4 1 17:7 25 4. Лудогорец 11 7 2 2 30:8 23 5. Левски 12 7 2 3 21:9 23 6. Арда 11 7 1 3 21:8 22 7. ЦСКА 1948 11 6 3 2 13:7 21 8. Крумовград 13 5 2 6 13:18 17 9. Хебър 13 4 4 5 15:15 16 10. Берое 13 4 2 7 11:20 14 11. Локомотив (София) 13 4 1 8 10:23 13 12. Ботев (Пловдив) 13 3 3 7 15:18 12 13. Пирин 13 3 2 8 7:19 11 14. Ботев (Враца) 13 3 1 9 6:22 10 15. Славия 12 2 2 8 7:23 8 16. Етър 12 1 1 10 9:26 4