Подробно търсене

ЦСКА 1948 победи Ботев Пловдив след гол на Ивайло Чочев

Асен Даскалов
ЦСКА 1948 победи Ботев Пловдив след гол на Ивайло Чочев
ЦСКА 1948 победи Ботев Пловдив след гол на Ивайло Чочев
снимка: БТА
София,  
08.10.2023 19:40
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг в Първа лига: 

Етър (Велико Търново) - Хебър (Пазарджик)  2:5 (2:2)
голмайстори: 0:1 Георги Николов 4, 1:1 Ивайло Димитров 12, 2:1 Шахредин Букхолда 34, 
2:2 Георги Николов 45, 2:3 Николас Пенев 49, 2:4 Ангел Бастунов 53, 2:5 Роберт Мазан 71
червен картон: Георги Николов (Хебър, 78 минута)

ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив)              1:0 (0:0)
голмайстори: Ивайло Чочев 86

по-късно днес:
Лудогорец - Пирин (Благоевград)

от събота: 
ЦСКА-София - Левски             1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Роналдо дос Сантос 43, 1:1 Джонатан Линдсет 49

Славия - Арда (Кърджали)          1:0 (1:0)
голмайстор: Тони Тасев 45
червен картон: Станислав Иванов (Арда) 78

Черно море - Локомотив (Пловдив)  2:2 (1:2) 
голмайстори: 1:0 Даниел Димов 39, 1:2 Евандро 45+1, 45+3, 2:2 Живко Атанасов 90+5
червени картони: Хорхе Сегура (Локомотив) 75, Евандро (Локомотив) 81

от петък:
Крумовград - Ботев (Враца)          1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Милянович 24

Берое - Локомотив (София)           0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Даниел Ками 86

    временно класиране:
 1. Локомотив (Пловдив) 13   9   3   1   27:12   30 точки
 2. Черно море          13   8   5   0   23:10   29   
 3. ЦСКА-София          12   7   4   1   17:7    25
 4. Левски              12   7   2   3   21:9    23
 5. Арда                11   7   1   3   21:8    22
 6. ЦСКА 1948           11   6   3   2   13:7    21
 7. Лудогорец           10   6   2   2   26:8    20  
 8. Крумовград          13   5   2   6   13:18   17
 9. Хебър               13   4   4   5   15:15   16
10. Берое               13   4   2   7   11:20   14
11. Локомотив (София)   13   4   1   8   10:23   13
12. Ботев (Пловдив)     13   3   3   7   15:18   12
13. Пирин               12   3   2   7    7:15   11 
14. Ботев (Враца)       13   3   1   9    6:22   10
15. Славия              12   2   2   8    7:23    8
16. Етър                12   1   1  10    9:26    4

/ИК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:00 на 08.10.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация