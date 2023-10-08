Беласица победи Черноморец (Балчик) и се изкачи на 12-о място в класирането на Втора лига

Добруджа (Добрич) се върна на пътя на победите в 13-ия кръг на Втора лига, побеждавайки на свой терен Дунав от Русе с 3:0. Опитните Преслав Йорданов преди почивката, а след това Славчо Шоколаров и Димитър Пиргов осигуриха успеха. С тези три точки