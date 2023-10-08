Беласица победи Черноморец (Балчик) и се изкачи на 12-о място в класирането на Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 13-ия кръг във Втора лига:
Струмска слава (Радомир) - Марица (Пловдив) 1:0
Черноморец (Балчик) - Беласица (Петрич) 1:3
Спартак 1919 (Плевен) - Янтра 2019 (Габрово) 0:1
от събота:
Септември (София) - Марек 1915 (Дупница) 0:0
Добруджа 1919 (Добрич) - Дунав (Русе) 3:0
Литекс (Ловеч) - Бдин 1923 (Видин) 0:1
от петък:
ЦСКА 1948 II - Спортист (Своге) 1:1
В понеделник:
Монтана - Спартак 1918 (Варна)
Лудогорец II (Разград) - Черноморец 1919 (Бургас) - отложен
Временно класиране:
1. Септември 13 9 2 2 23:13 29 точки
2. Монтана 12 7 3 2 15:7 24
3. Марек 1915 (Дупница) 13 6 6 1 11:6 24
4. Добруджа 1919 13 6 4 3 17:9 22
5. Спартак Варна 12 7 1 4 14:9 22
6. Янтра 2019 (Габрово) 12 6 2 4 17:14 20
7. Струмска слава 13 6 2 5 16:14 20
8. Дунав (Русе) 13 4 5 4 10:14 17
9. Черноморец (Бургас) 12 4 5 3 12:12 17
10. ЦСКА 1948 II 13 4 4 5 13:15 16
11. Марица (Пловдив) 13 5 1 7 15:20 16
12. Беласица 13 4 3 6 12:13 15
13. Спартак (Плевен) 13 5 0 8 14:17 15
14. Литекс 13 3 4 6 11:17 13
15. Черноморец (Балчик) 13 3 3 7 10:14 12
16. Бдин 13 3 3 7 6:11 12
17. Лудогорец II 11 3 2 6 11:14 11
18. Спортист (Своге) 13 2 4 7 12:20 10
/ИК/