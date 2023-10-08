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Беласица победи Черноморец (Балчик) и се изкачи на 12-о място в класирането на Втора лига

Ива Кръстева
Беласица победи Черноморец (Балчик) и се изкачи на 12-о място в класирането на Втора лига
Беласица победи Черноморец (Балчик) и се изкачи на 12-о място в класирането на Втора лига
снимка: БТА
София,  
08.10.2023 18:03
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 13-ия кръг във Втора лига:

Струмска слава (Радомир) - Марица (Пловдив)       1:0
Черноморец (Балчик) - Беласица (Петрич)           1:3 
Спартак 1919 (Плевен) - Янтра 2019 (Габрово)      0:1

от събота:
Септември (София) - Марек 1915 (Дупница)          0:0
Добруджа 1919 (Добрич) - Дунав (Русе)             3:0 
Литекс (Ловеч) - Бдин 1923 (Видин)                0:1

от петък:
ЦСКА 1948 II - Спортист (Своге)		          1:1  

В понеделник:
Монтана - Спартак 1918 (Варна)

Лудогорец II (Разград) - Черноморец 1919 (Бургас) - отложен


   Временно класиране:
 1. Септември            13    9   2   2   23:13   29 точки
 2. Монтана              12    7   3   2   15:7    24
 3. Марек 1915 (Дупница) 13    6   6   1   11:6    24
 4. Добруджа 1919        13    6   4   3   17:9    22
 5. Спартак Варна        12    7   1   4   14:9    22
 6. Янтра 2019 (Габрово) 12    6   2   4   17:14   20
 7. Струмска слава       13    6   2   5   16:14   20
 8. Дунав (Русе)         13    4   5   4   10:14   17
 9. Черноморец (Бургас)  12    4   5   3   12:12   17
10. ЦСКА 1948 II         13    4   4   5   13:15   16
11. Марица (Пловдив)     13    5   1   7   15:20   16
12. Беласица             13    4   3   6   12:13   15
13. Спартак (Плевен)     13    5   0   8   14:17   15
14. Литекс               13    3   4   6   11:17   13 
15. Черноморец (Балчик)  13    3   3   7   10:14   12
16. Бдин                 13    3   3   7    6:11   12
17. Лудогорец II         11    3   2   6    11:14  11
18. Спортист (Своге)     13    2   4   7    12:20  10

/ИК/

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